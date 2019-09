Cardi B explica ausência no Rock in Rio: 'Ainda não aprendi o quadradinho'

A cantora Cardi B brincou neste sábado (28) sobre o porquê não veio para o Rock in Rio, festival que acontece este final de semana no Rio de Janeiro. "Ok eu vou ser sincero. Eu não fui ao Rock in Rio porque ainda não aprendi a quadradinho. Estou quase lá", escreveu a cantora, em português.

A rapper foi substituída na grade por Ellie Goulding, que abriu ontem para Drake, atração principal do festival. Cardi B cancelou sua vinda por "motivos pessoais" - não foram divulgados mais detalhes.

Depois do post de Cardi B, já apareceu uma candidata a professora. "Vem que eu te ensino", foi a proposta da cantora Ludmilla.

ok eu vou ser sincero ..... eu não fui ao Rock in Rio porque ainda não aprendi a quadradinho ???????????? ....... estou quase lá ???? — iamcardib (@iamcardib) September 28, 2019

Mais cedo, Cardi já tinha feito um tuíte em português. Depois que uma fã disse que ela tinha vir ao Brasil, a cantora afirmou que isso vai acontecer "muito em breve" e que talvez ela já tenha até uma música funk pronta quando chegar por aqui. A desconfiança dos fãs é de que se trate de uma parceria com Anitta.

Um tempo atrás, Cardi e Anitta trocaram mensagens publicamente pelo Twitter. “Vamos gravar se você me ensinar português”, disse ela a Anitta. “Isso é fácil. Já até ensinei a Madonna”, respondeu a brasileira, em referência a "Faz Gostoso", música que gravou com a Rainha do Pop.