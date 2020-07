Carla Diaz descobre doença e chora ao revelar que precisará fazer biópsia

A atriz Carla Diaz revelou aos seus seguidores que detectou um nódulo em sua tireóide. Nos stories do Instagram, ela não conteve as lágrimas ao contar os detalhes da doença.

"Nem todo dia é bom, mas sempre tento vir aqui para passar uma mensagem boa para vocês. Para compartilhar alguma coisa positiva, ou que seja descontraída para fazer vocês sorrirem. Mas hoje não foi um dia tão bom para mim. Eu descobri essa semana que estou com um nódulo na tireóide e ainda não sei se é maligno ou benigno. Vou ter que fazer alguns exames, mas estou pensando positivo", começou ela.

Na sequência Carla explicou que foi um choque saber sobre o problema de saúde diante da situação da crise global de saúde, por conta do coronavírus. "No meio de uma pandemia nunca imaginei que fosse descobrir uma coisa do nada, assim".

A atriz ainda contou que recebeu uma montagem dos fãs que a deixou ainda mais emotiva com a situação. "Fizeram uma homenagem para mim e para o Beni Falcone, uma montagem com a música que a gente cantou, Voa. Esse momento foi muito importante para mim. Mesmo sem vocês saberem de nada".

Para finalizar, aos prantos, Carla ainda mostrou sua positividade. "Ainda vou ter que fazer exames, vou ter que fazer biópia. Mas vai passar. Eu sei que vai passar", disse.