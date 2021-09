Carlinhos Brown anuncia volta de Denny Denan à Timbalada

Se tiver Carnaval em 2022, uma das grandes atrações em Salvador será a Timbalada, que contará com o retorno do vocalista Denny Denan, após cinco anos de carreira solo. O anúncio foi feito por Carlinhos Brown em celebração aos 30 anos da banda, idealizada pelo cacique.

“Sou o criador e líder da Timbalada e no meu sentimento e entendimento não existe ex-timbaleiro, nem ex-timbaleira. Todos fazem parte deste movimento brilhante! Estamos fazendo 30 anos e nos organizando para trazer ao público muitas surpresas. A primeira delas é a volta do nosso caçula Denny à banda, que levará com maestria ao lado de Buja e dos timbaleiros toda a potência da Banda para os fãs saudosos de várias cidades do Brasil. Também prometemos novos encontros com os cantores e clássicos da Timbalada para surpreender e matar a saudade de todos”, diz Carlinhos Brown

Denny também comemorou o retorno. “É preciso voltar… e a gente sempre volta. Volta das férias, volta das batalhas, volta no tempo ao sentir um perfume, volta a ser criança com crianças, volta a ser racional quando a loucura pensa que é dona da casa… a gente volta porque voltar não é retroceder, é se reencontrar nas partidas para se descobrir em novos caminhos", Disse Denny.

Mais detalhes do retorno de Denny à Timbalada serão dados em uma entrevista coletiva no dia 30, às 11 horas. Também serão revelados mais detalhes da comemoração dos 30 anos do grupo.