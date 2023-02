Carnaval 2023: PM realiza treinamentos de agentes visando à retomada da folia

“A polícia é uma força a serviço do direito. Por isso, o seu exercício exclui o uso da violência”, diz uma frase atribuída ao falecido coronel Antônio Medeiros de Azevêdo, que dá nome à Academia de Polícia Militar da Bahia. E é seguindo essa linha de raciocínio que a PM, por meio de sua academia, afirma estar se preparando para a retomada do Carnaval, na próxima semana.

Desde a segunda-feira (6) até esta quinta (9), está sendo realizada a Jornada de Instrução Policial Militar — Carnaval 2023, que tem como finalidade reproduzir as ocorrências de maior incidência da última edição da folia momesca, em 2020, como violência contra mulher, briga generalizada e porte ilegal de arma.

“Criamos oficinas práticas, simulando aquelas ocorrências, para que os alunos, em patrulha, como trabalham no Carnaval, façam um treinamento mais próximo da realidade possível”, explicou o diretor da academia, o coronel Henrique Melo. “São sete oficinas, que começamos a parte teórica na segunda-feira; hoje, teremos partes prática e teórica; e, até a quinta-feira, nós vamos desenvolvê-las”, detalhou.

Na Vila Militar do Bonfim, nesta terça (7), 389 alunos participaram do treinamento, no qual, pela primeira vez, alunos oficiais comandam alunos a soldados. Parte do grupo atua na simulação à paisana, como se fossem foliões, justamente para que a situação se aproxime da realidade vivenciada no Carnaval.

“Criamos um Comando de Ensino em Ondina: do Morro do Gato ao Beco do Escravo Miguel, teremos só alunos oficiais e alunos a soldados trabalhando, uma forma de nós aferirmos o conhecimento teórico aplicado de forma prática”, anunciou Melo.

Para se aproximar da realidade, parte do grupo atua na simulação à paisana, como se fossem foliões (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Efetivo

Para o Carnaval de Salvador, haverá 12.721 policiais militares em ação, distribuídos entre os quatro Comandos de Circuito (CC) — Batatinha (Pelourinho), Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra–Ondina) e Bairros —, que, por sua vez, são subdivididos em Comandos de Área (CA). Em municípios do interior onde também há celebrações, serão empregados, ao todo, 3.940 agentes.

Questionada sobre o aumento do efetivo em relação à última edição e o número de policiais que farão sua primeira participação na folia momesca, a PM respondeu que os dados sobre a Operação Carnaval 2023 serão anunciados em coletiva de imprensa a ser realizada.

O CORREIO conseguiu antecipar, porém, que os 389 em treinamento na Vila Militar do Bonfim, responsáveis pelo 13º Comando de Área, do circuito Dodô, serão estreantes na folia e que esse efetivo recebeu um incremento de cerca de 10%.

“Como levamos quase três anos sem Carnaval, esperamos que tenhamos mais foliões ainda. A presença da Polícia Militar é para que o maior evento de rua do mundo ocorra na mais absoluta paz”, justificou o coronel Henrique Melo.

Indagado se o Barra–Ondina seria o circuito que desperta maior preocupação na corporação, Melo, porém, negou. “Trabalhamos da mesma forma”, garantiu ele.

Furtos e roubos

Os 153 furtos e 45 roubos registrados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) durante a Festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, deram uma mostra do que pode vir a ser o Carnaval. Para evitar esses tipos de ocorrências, serão instalados em todos os circuitos Zonas de Atendimento de Ocorrência e Portais de Abordagem, que vão contar com Sistema de Reconhecimento Facial.

“As pessoas não vão poder entrar com nenhum tipo de arma ou material perfurocortante, como garrafas de vidro e facas. A abordagem será feita por 24 horas, durante todo o período momesco”, afirmou Henrique Melo.

Mesmo assim, é necessário que o folião fique atento a seus pertences, aconselha o coronel. “Nós recomendamos sempre que as pessoas, não só na Bahia, tomem cuidado com seus bens, principalmente celular: não deixem à mostra nem no bolso de trás.”

Preparação em Conquista

Em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, 250 policiais militares em formação participam de treinamentos teóricos e práticos visando ao Carnaval. A capacitação, ministrada pelo 9⁰ Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação (Beic), também foi iniciada na segunda e vai até esta quinta-feira.

Nos próximos dias, o curso vai capacitar ainda policiais das 77ª, 78ª e 92ª Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPM). "Iniciamos a formação com aulas teóricas, abordando os aspectos técnicos e teóricos, e, no turno da tarde, realizamos um simulado, com presença de trio elétrico, para eles vivenciarem o Carnaval", explicou o comandante do 9° Beic, o tenente-coronel Ricardo Silva.

Em Salvador, haverá quatro Comandos de Circuito (CC):

1° CC — Batatinha (Pelourinho);

2° CC — Osmar (Campo Grande);

3° CC — Dodô (Barra/Ondina);

4° CC — Bairros.

Demais CCs — RMS/Interior:

5° CC — CPRMS;

6° CC — Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL);

7° CC — Comando de Policiamento Regional Sul (CPRS);

8° CC — Comando de Policiamento Regional Oeste (CPRO);

9° CC — Comando de Policiamento Regional Sudoeste (CPRSO);

10° CC — Comando de Policiamento Regional Chapada (CPRCh);

11° CC — Comando de Policiamento Regional Norte (CPRN).

Comandos de Área (CA):

1° CC — Batatinha

- 1° CA: Pelourinho;

- 2° CA: Comércio.

2° CC — Osmar (Centro)

- 3° CA: Campo Grande/Canela;

- 4° CA: Politeama;

- 5° CA: Piedade/São Pedro;

- 6° CA: Estação da Lapa;

- 7° CA: São Bento/ Castro Alves;

- 8° CA: Carlos Gomes/2 de Julho;

- 9° CA: Aflitos/Aclamação.

3° CC — Dodô (Orla)

- 10° CA: Porto/Farol da Barra;

- 11° CA: Chame-Chame/Av. Oceânica;

- 12° CA: Centenário/Chame-Chame;

- 13° CA: Av. Oceânica/Morro do Gato;

- 14° CA: Av. Oceânica;

- 15° CA: Av. Milton Santos (antiga Adhemar de Barros)/Garibaldi.

4° CC — Bairros

- 16° CA: Itapuã;

- 17° CA: Cajazeiras;

- 18° CA: Periperi;

- 19° CA: Liberdade;

- 20° CA: Boca do Rio;

- 21° CA: Plataforma;

- 22° CA: Nordeste de Amaralina;

- 23° CA: Pau da Lima;

- Comando Especial — Periperi.

5° CC — RMS

- 24° CA: Itaparica/Vera Cruz;

- 25° CA: Candeias;

- 26° CA: Lauro de Freitas;

- 27° CA: Mata de São João.