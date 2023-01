Carnaval de Salvador terá transporte oficial sem paradas e com ar por R$ 15

A folia momesca na capital baiana contará este ano com o Expresso Salvador, que terá 70 ônibus, todos equipados com ar condicionado. O transporte, disponibilizado pela Prefeitura da cidade, vai funcionar já a partir da quinta-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro, até a terça (21), sempre das 13h às 6h, com saídas a cada 20 minutos. A taxa é de R$ 15 o trecho, além de R$ 7 do cartão. Quem já tem o cartão do Expresso, não tem a necessidade de adquirir um novo. O bilhete inclui ainda o estacionamento nos shoppings para quem optar por ir de carro até o local de saída do ônibus.



O usuário poderá optar entre cinco linhas que farão o translado direto, sem paradas, entre os shoppings e os circuitos. São elas a Salvador Shopping x Isba (Ondina), Salvador Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Barra, Salvador Norte Shopping x Isba e Shopping Paralela x Barra. Não será necessário retornar na mesma linha de ida, permitindo que o usuário opte pela melhor forma de ir e voltar da folia.



Dois postos de atendimento do Expresso Salvador estão funcionando no Salvador Shopping (no primeiro piso, próximo às Lojas Americanas) e no Salvador Norte Shopping (na loja Arena Carnaval, no piso L1). Será instalado ainda outro ponto de venda no Shopping Paralela. Também tem a opção de adquirir o bilhete de forma virtual, através do aplicativo KIM. Basta baixar o app no celular, e, após a compra, será gerado um QR Code para ser utilizado no dia escolhido para acessar o transporte.



Além das vendas de bilhetes para o Expresso Salvador, o posto de atendimento do Salvador Shopping também contará com o serviço de Trânsito Livre, oferecido pela Transalvador. Esta unidade será exclusiva para retirada das credenciais dos prestadores de serviço que irão atuar nos circuitos da festa.



Mais informações no site www.expressosalvador.com.br ou pelo Instagram @expressosalvador.



Leia mais matérias no Alô Alô Bahia

Relacionadas Posto do Expresso Salvador é inaugurado no Salvador Shopping