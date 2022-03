Carnaval: Mostra reúne cartunistas em homenagem a artistas baianos

A segunda edição do Axé Comics – Mostra de Humor com Sotaque Baiano acontece com cartunistas do Brasil, Argentina e Colômbia homenageando os artistas que fazem o Carnaval de Salvador. A exposição vai acontecer em formato on-line, com a exibição das artes pelo perfil Axé Comics no Instagram.

Além de poder comprar o catálogo contendo as caricaturas e um breve texto sobre os cartunistas e os artistas apresentados, o público poderá comprar camisetas, ecobags e canecas com as imagens, no site www.lacoafro.com.br.

Parte do lucro das vendas das obras será destinada à Instituição Assistencial Beneficente Conceição Macedo (IBCM), que atua com a prevenção e tratamento, assistência e defesa dos direitos de pessoas vivendo com HIV/AIDS. O valor arrecadado servirá ainda para custear a produção e financiar o trabalho dos cartunistas.

A mostra é organizada pelo estúdio Laço Afro, do cartunista baiano Wilton Bernardo, que se une a outros nomes nacionais e internacionais na homenagem. Entre os cartunistas confirmados, estão também Amorim (RJ), Amauri Alves (SP), Davi Sales (BA), Hector Salas (BA),Isadora Sabar (BA), Elton Carlos (BA), Rodrigo Vinicius (BA), Wal Alves (BA), Mauro Monge (RS), Gui Basile (RS), Fabio Malazarte (BA), Nicolas Silvi (Argentina), Sergio Benedetti Ziñiga (Colômbia). Na lista dos homenageados estão Moraes Moreira, Armandinho, Neguinho do Samba, Margareth Menezes, Gerônimo, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Durval Lelys e o Bloco Afro Ilê Aiyê.

“A ideia surgiu a partir da vontade de dizer a esses artistas que sentimos a falta deles, que o trabalho deles importa e nós reconhecemos e valorizamos. Acredito na cultura popular. Acho fundamental reconhecermos e valorizarmos nossa cultura”, explica Wilton.