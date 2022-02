Carnaval terá festas e bailinhos para as crianças em Salvador; veja programação

Apesar da falta de carnaval, diversos festejos estão programados para este fim de semana em Salvador. Confira lista de programação de atividades para esta sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27) dedicadas às crianças.

Shopping Paralela

Um evento especial, voltado para crianças de até 4 anos, será realizado neste sábado (26) na Estação Turma da Mônica Salvador (ETM Salvador), localizado no Shopping Paralela. A diversão terá início às 9h30, com brincadeiras pensadas especialmente para os pequenos, como a “Fofolândia”, e seguirá até as 12h, com oficina de pintura com tinta e papel. Todas as ações lúdicas serão conduzidas pelos maquinistas da estação, seguindo os protocolos de segurança. Além disso, haverá distribuição de pipocas e atividades no camarim que envolvem penteados coloridos e pintura de unhas com esmalte infantil. Para completar a diversão, as crianças poderão ir fantasiadas para a ETM Salvador e participar de um desfile especial.

Programação:

• Encontro na “Fofolândia”: a partir das 9h30.

• Oficina de pintura no atelier: a partir das 10h.

• Desfile de fantasias: a partir das 11h.

Shopping Piedade

Neste sábado (26), o Shopping Piedade realiza, gratuitamente, o Bailinho Infantil com Tio Paulinho, das 14h às 15h30, no piso L4. Será uma tarde de muita animação para os pequenos, com personagens, brincadeiras, distribuição de brindes, muita música e diversão. Para entrar no clima, os papais e as mamães podem caprichar nas fantasias e adereços das crianças. A ação segue todos os protocolos de segurança diante da pandemia.



Além disso, até o dia 26 de fevereiro, o Shopping Piedade está com a Estação da Diversão disponível na Praça Central, no piso L2, com uma Super Roda Gigante de 6m de altura que permite pais e filhos vivenciarem uma experiência única em ambiente indoor. A estrutura conta também com dois espaços temáticos Kid Play com brinquedos infláveis que fazem a criançada perder o fôlego de tanta diversão, sendo eles a Estação Madagascar composta por escorre e muito espaço para saltar e correr, e a Estação Tubarão que traz um desafio já na entrada, quando é preciso entrar pela boca do tubarão.



A Roda Gigante é indicada para crianças com idade superior a 4 anos ou que estejam acompanhadas de seus responsáveis maiores de 18 anos pagantes. Os espaços Kid Play são permitidos para crianças de 2 a 13 anos. Os ingressos custam R$8,00 por 5 minutos cada, com a opção do combo com 3 ingressos por R$ 20,00.

Shopping Bela Vista

Viver a fantasia do Carnaval e brincar com segurança e comodidade. Esse é o lema do Bailinho do Bela, evento que já é tradição. Será uma tarde repleta de diversão e alegria garantida para toda a família. A programação gratuita vai contar com mini trio do Tio Paulinho, pintura, escultura de balões, DJ, princesas, brinquedos infláveis e muitas brincadeiras para os pequenos, que poderão ir fantasiados para entrar no clima da folia. O evento terá cunho social e o ingresso será através da doação de 1 quilo de alimento não perecível. As trocas podem ser feitas com antecedência no Drive do Bela, localizado no G0. As sessões são limitadas, seguindo a capacidade do espaço.

O evento acontece no domingo (27), das 16h às 17h30 (1ª sessão) e das 18h às 19h30 (2ª sessão) na Champion Multiarena do Shopping Bela Vista (G3). Para acessar o local do evento, será obrigatório apresentar comprovante de vacinação e documento de identificação.

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa fará um bailinho de carnaval para a criançada no sábado (26). A atração será a Turma da Boneca Gabitica, no L1, das 14h às 17h.

Parque Shopping Bahia

No sábado (26), o shopping , localizado em Lauro de Freitas, ará uma parada com fanfarras e personagens, das 14h às 16h, na entrada principal, piso L1 do Parque Shopping Bahia.

No domingo (27), acontecerá uma apresentação do Grupo Cabriola, das 16h às 17h30, na praça de alimentação, piso L3 do Parque Shopping Bahia. Os dois eventos são gratuitos.

