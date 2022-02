Carol Peixinho e Thiaguinho assumem namoro com foto nas redes sociais

A ex-BBB baiana Carol Peixinho está namorando com o cantor Thiaguinho. O relacionamento foi assumido em uma postagem feita pelo pagodeiro em seu perfil no Instagram, onde dois posam juntos na praia.

"Luz para tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração. E que seja sempre assim... Iluminado! Felizão com sua luz", escreveu o artista na legenda da imagem.

Carol também publicou a foto em sua página. "Minha felicidadezona de toda dia", disse.

Segundo o Splash, os dois estão juntos desde julho de 2021 e o relacionamento já era conhecido por amigos próximos do casal. Em novembro do ano passado Carol foi clicada no palco durante o show de Thiaguinho.