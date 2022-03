Carrão usado: resto de rico ou oportunidade de luxo na garagem?

O que você levaria para a sua garagem pelo mesmo preço: Um Hyundai HB20 automático ou um Porsche Cayenne? Os modelos da marca alemã são muito cobiçados e exalam esportividade. Mas existem alguns poréns e vou te contar mais detalhes: o Hyundai é zero-quilômetro, com cinco anos de garantia e o SUV alemão é equipado com um motor 4.5 V8 que rende 450 cv de potência. Mas foi produzido há quase duas décadas e, pela tabela Fipe, custa R$ 92.828, preço próximo da versão Platinum do hatch da Hyundai.

Ter uma grife na garagem é uma tentação. Mas vale a pena ter um “resto de rico” (como são vulgarmente carros de luxo antigos)?. Afinal, eles são um péssimo negócio ou apenas uma barganha esperando o comprador certo?

A lista de equipamentos, a potência do motor... tudo encanta em um Porsche, mesmo que tenha quase 20 anos. Mas também tudo é mais caro, mesmo que esse carro já esteja “barato”. Afinal, quanto mais custa originalmente um veículo, mais cara é a sua manutenção.

E é claro que quando você está pesquisando um carro e aparece um Porsche a tentação é grande. É Porsche, amigo! Sim, é. Mas também quebra. Pode quebrar menos? Certamente. Mas é preciso fazer uma manutenção mínima para rodar com segurança e isso inclui componentes como pastilhas de freio, pneus, filtros e bateria.

Além da manutenção

E o seguro? Diversas empresas se oferecem para realizar a cobertura do H20, Chevrolet Onix ou Fiat Argo - a escolha é sua, o exemplo apenas ilustrativo. Para segurar um Porsche de quase 20 anos é mais complexo e diversas companhias não fazem a cobertura.

Mas vamos ver outras opções além do SUV alemão e dos hatches de entrada: um BMW X1 SDrive 2.0 2012 custa em torno de R$ 70 mil, o mesmo valor de um Hyundai HB20 1.6 Comfort Plus 2019, os valores do seguro completo desses carros - que cobre colisão e danos de terceiros - são de R$ 10.705 e R$ 5.390, respectivamente. Ou seja, o dobro.

A lista de exemplos é grande. Se seu orçamento for de R$ 75 mil poderá escolher entre um Audi A3 Sport 2.0 2012 e um Volkswagen Polo 200 TSI 2018. Usando o mesmo perfil, o preço para segurar o Audi é de R$ 10.349, enquanto o do VW custa R$ 5.603.

Consumo

Um ditado popular diz: “cavalo anda, cavalo bebe”. E um V8 bebe bastante. Com a gasolina subindo constantemente é complicado encontrar uma boa equação para atender um carro que faz menos de 5 km/l em trânsito urbano.

Mas a minha escolha será outra. Ok. Faça essa conta e não gaste o seu salário para movimentar o automóvel.

Emocional ou racional?

Se você quer um carro de luxo antigo para realizar um sonho, ou gosta de garimpar peças, ter um carrão pode ser uma ótima opção. No entanto, se a ideia é ter um meio de transporte com baixo custo de combustível e com manutenção acessível, é bom ponderar e escolher um veículo mais racional.