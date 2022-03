Carreiras: veja sites para aprender sempre e sem pagar nada

Num mundo cada vez mais competitivo, a formação constante é a segurança de qualificação e atualização de conhecimentos diversos, especialmente no ambiente profissional. Algumas instituições no Brasil e fora dele vem oferecendo diversas possibilidades e o Correio destacou algumas opções para quem deseja aprender uma nova habilidade e competência de forma gratuita e remota.

Uma dessas alternativas é oferecida pela Instituto CCR e CCR Metrô Bahia: o curso Despertando a Empreendedora, que vai capacitar 200 mulheres que moram e querem desenvolver um negócio próprio em bairros populares, e o Elas na Tech, curso inédito de tecnologia que está com 500 vagas abertas.



Para se inscrever no Despertando a Empreendedora, as interessadas devem se candidatar pelo site https://empreendeai.com.br/institutoccr-empreendedoras até o dia 21/03.

Para o Elas na Tech, as inscrições poderão ser feitas até 31/03, no site https://jabrasil.org.br/institutoccr-elasnatech. Podem participar mulheres com mais de 18 anos de todo o país. “Acreditamos e trabalhamos por uma sociedade de igualdade, respeito e empoderamento das mulheres. Esse é o nosso compromisso e estas iniciativas reforçam esse objetivo", destaca André Costa, diretor da CCR Metrô Bahia.

Oportunidade de ouro

Outra oportunidade voltada para o aperfeiçoamento contínuo é oferecida pela Arcos Dorados (que opera a rede McDonalds), por meio da MCampus Comunidade. Com inscrições destinadas a qualquer pessoa que tenha interesse em se capacitar a partir dos cursos da MCampus Comunidade. A plataforma educacional é online, gratuita e aberta.

De acordo com a diretora de Comunicação Mariana Scalzo, podem participar pessoas a partir de 16 anos que queiram se inserir no mercado de trabalho, que desejam se capacitar e adquirir novos conhecimentos, ou até mesmo se especializar em temas atuais. “Atualmente, a plataforma MCampus Comunidade oferece 11 cursos, sendo seis em parceria com a CISCO e cinco fornecidos pela Hamburger University, da Arcos Dorados”, esclarece.

Mariana Scalzo reforça o papel dessas capacitações para modificar o cenário de desemprego e desalento, especialmente entre os jovens brasileiros (Foto: Divulgação)

A diretora destaca que as aulas oferecidas com a Cisco contemplam Introdução à Cibersegurança, Fundamentos da Cibersegurança, Programação Python, Linux Inicial, Get Connected, Introdução à IoT. Já os cursos fornecidos pela Arcos Dorados são: Inteligência Emocional, Atendimento ao Cliente, Saúde e bem-estar em tempos de pandemia, Empreendedorismo e Finanças Pessoais.

“Os cursos são independentes, ou seja, não há uma ordem específica ou quantidade limite de acesso por pessoa e estão disponíveis em português e espanhol. Após a realização, o aluno receberá um certificado confirmando o treinamento, o que servirá para destacar suas habilidades na busca futura por oportunidades de emprego”, pontua.

A duração dos cursos varia de acordo com os temas. Sobre soft skills, por exemplo, são cinco cursos disponíveis, cada um tem até 30 minutos de carga horária. “Além destes, lançamos o programa de formação em tecnologia de seis cursos com carga horária de 20 a 30 horas”, completa Mariana.

Para a representante da Arcos Dorados a preocupação maior é com o atual cenário de desemprego, principalmente entre os jovens, e a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. “No período da pandemia, abrimos as portas da nossa universidade, a Hamburger University, para toda a sociedade. Como líderes, temos a convicção de que é importante atuar para reverter esse cenário e gerar um impacto positivo nas comunidades onde operamos”, afirma, ressaltando que além de empregarem milhares de jovens todos os anos, contemplam aqueles que não fazem parte da empresa .

As inscrições podem ser feitas online, pelo site Receita do Futuro, da Arcos Dorados.

Viver e aprender

1. Fundação Estudar

O portal Na Prática e a Fundação Estudar oferecem cursos online e gratuitamente para o desenvolvimento profissional de pessoas em todas as fases da carreira, inclusive o curso Decisão de Carreira na Prática e o CC50, o curso de ciência da computação de Harvard, traduzido.

2.EdX

A plataforma Edx disponibiliza cursos de diversas faculdades ao redor do mundo, dando oportunidade para estudantes conhecerem cursos de instituições do Japão, da África do Sul e de muitos outros países, do sofá de casa. Dentre os cursos ofertados está o de Gestão de Projetos Baseado em Resultados, uma iniciativa da Universidade de Witwatersrand, Joanesburgo, onde se ensinará sobre sistemas de monitoramento e avaliações para tomar decisões no gerenciamento de projetos. Em apenas oito módulos, o programa ensina a identificar resultados e riscos, além de mostrar como desenvolver indicadores e metas para o projeto.

3.Brasil Mais Digital

Proposta da Softex. O Brasil Mais Digital visa formar futuros profissionais de tecnologia com base nas principais demandas do mercado. A plataforma EAD oferece mais de 40 cursos gratuitos e online, todos com certificado, oferecidos por empresas do ramo, como Microsoft e TOTVS. Há formações sobre Inteligência Artificial, Programação, Ferramentas de Trabalho, Gestão Empresarial, entre outros temas do mundo da tecnologia.

4. FGV

A Fundação Getúlio Vargas oferece 60 cursos online gratuitos com certificado, em áreas como Administração Pública, Economia, Finanças, Educação, Humanidades, Negócios, entre outras.

5. SENAI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) tem 12 cursos online gratuitos com certificação. Os temas são: Consumo Consciente de Energia, Desenho Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Fundamentos de Logística, Logística de Programação, Propriedade Intelectual, Segurança do Trabalho, Metrologia, Noções Básicas de Mecânica Automotiva e Tecnologia da Informação e Comunicação.

6. Omie.Academy

Para ajudar empreendedores a se prepararem para um mercado cada vez mais digital, a plataforma de gestão para pequenas e médias empresas oferece acesso a todo o conteúdo de educação empreendedora de sua plataforma educacional Omie.Academy, que conta com cursos de Programação Neurolinguística, Liderança e Gestão de Pessoas, Finanças Pessoais, Otimização de Redes Sociais e Business Process Outsourcing (BPO). Todos os cursos dão certificação.

7. Udacity

Outra plataforma que conta com cursos gratuitos na área de tecnologia e web é a Udacity. Para isso, ela conta com parcerias com importantes organizações, como Google e Facebook, por exemplo. Os aprendizados são oferecidos tanto em inglês quanto em português, com certificação após a conclusão das aulas.

8. Coursera

Coursera oferece conteúdo para formação em diversas áreas do campo de tecnologia em parceria com mais de 190 empresas e universidades, como Google, IBM, Stanford e UPenn.