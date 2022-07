Carro bate de frente com micro-ônibus e duas pessoas ficam feridas em Salvador

Um acidente envolvendo um carro popular e um micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), o popular 'amarelinho', deixou duas pessoas feridas na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, nesta quarta-feira (20).

De acordo com a Transalvador, o acidente ocorreu por volta das 14h20, quando os dois veículos colidiram de frente. As duas vítimas estavam no carro de passeio de modelo Chevrolet Celta.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local para resgatar os feridos, que estiveram presos às ferragens do carro, e logo depois foram encaminhados para uma unidade de saúde. Não há informações sobre seus estados de saúde. Ninguém mais ficou ferido.

Por conta do ocorrido, o trânsito também esteve lento na região. A Transalvador informou, no entanto, que a situação já foi resolvida e o tráfego normalizado.