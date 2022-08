Carros novos: veja as únicas 20 opções à venda por menos de R$ 100 mil no Brasil

Os números são frios e revelam uma realidade dura para os brasileiros. O salário mínimo no país é R$ 1.212 e a gasolina, mesmo depois de recentes reduções, beira os R$ 6. O carro zero-quilômetro mais acessível do Brasil custa R$ 64.690, valor cobrado por um Fiat Mobi.

Por mais difícil que seja, a matemática não mente e o português corrobora: é o carro mais barato do país. E, antes dele sair da concessionária, terá adicionado os custos do Ipva e de um seguro. Saindo de lá, no posto de combustível vão ficar pelo menos duas centenas de reais para encher o tanque.

Se houver financiamento, o custo final será ainda mais alto. E, no dia a dia, serão acrescidos gastos com estacionamentos, manutenção e eventuais pedágios.

Perda de poder de compra, crise de componentes na produção, desvalorização da moeda, guerra e outros fatores criaram um cenário no qual R$ 100 mil, valor que corresponde a quase oito anos de salário mínimo, é um novo marco no mercado automotivo.

Apesar da diversidade de marcas e modelos oferecidos no país, apenas 20 veículos custam menos do que isso. Sendo que algumas versões ultrapassam esse marco. A seguir conheça, por marca, a configuração mais barata deles.

Chevrolet

Onix R$ 78.700

Onix Plus R$ 83.480

A configuração esportiva do Onix, a RS, custa inicialmente R$ 99.990

Fiat

Mobi R$ 64.690

Cronos R$ 74.490

Argo R$ 75.190

Strada R$ 95.290

Pulse R$ 95.590

A Strada tem preço inicial de R$ 95.590 mas a Ranch, topo de linha, custa R$ 125.990

Hyundai

HB20 R$ 76.690

HB20S R$ 80.390

A versão mais completa do HB20, a Platinum Plus, chega aos R$ 114.390

Nissan

Versa R$ 94.270

A versão mais barata do Versa é a Sense, oferecida por R$ 94.270. A configuração da foto é a Exclusive (R$ 121.690)

Peugeot

208 R$ 79.990

A opção Style (foto) do 208 tem motor 1.0 e custa R$ 83.990. A mais barata é a Like (R$ 79.990)

Renault

Kwid R$ 65.790

Sandero R$ 83.190

Logan R$ 85.590

Na foto, a configuração Intense do Kwid. A Renault pede R$ 68.590 por ela

Toyota

Yaris R$ 93.590

Yaris sedã R$ 97.290

O Yaris com carroceria hatchback custa entre R$ 93.590 e R$ 114.390

Volkswagen

Gol R$ 75.830

Polo R$ 78.550

Saveiro R$ 88.470

Voyage R$ 87.730

Há anos sem alterações significativas, o Gol saíra de linha em breve

O que vem aí

A única novidade prevista para este ano que deverá custar menos de R$ 100 mil é o Citroën C3. A previsão é que o modelo chegue às concessionárias na segunda quinzena de setembro.

Por outro lado, nos últimos meses, o mercado brasileiro perdeu opções como Ford Ka, Fiat Uno, Nissan March, Toyota Etios e os Volkswagen Fox e up!.

Em breve, os consumidores não vão contar com os Volkswagen Gol e Voyage, que deixarão de ser produzidos até o final do ano.

A Renault também já dá sinais que a atual geração do Sandero não vai longe. Atualmente, o hatch só é ofertado em duas versões: S Edition e Stepway. O Logan deve seguir o mesmo caminho.