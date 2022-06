Carvão incrementa cardápio com frutos do mar na brasa

O Carvão é um daqueles raros restaurantes que já nasceu pronto. Bom serviço, ambientação charmosa e aconchegante e uma cozinha de fogo pilotada pelo chef Ricardo Silva que sempre priorizou os bons cortes de carne com invenções criativas que logo caíram no gosto do público, especialmente dos carnívoros. A receita, convenhamos, é infalível! Mas, nada é tão perfeito que não possa melhorar.

Arroz pregado com lula e camarão

Embora a sabedoria popular assegure que não se deve mexer em time que está ganhando, o chef resolveu contrariá-la. Não promoveu exatamente uma mudança, mas deu vazão a um antigo desejo de incorporar ao cardápio da casa uma pitada mais forte do mar. Embora sempre mantivesse no cardápio uma ou outra opção para quem evita as carnes, estas sempre foram – e deverão continuar sendo - as vedetes da casa.

Polvo com hommus

Mas agora os cortes ganham o reforço luxuoso dos habitantes dos mares, deixando o cardápio mais versátil e carregado de novos sabores. Alguns destes novos pratos já estão sendo apresentados aos clientes, outros entrarão oficialmente no menu nos próximos dias. As mudanças, no entanto, não alteram a essência da casa, mantendo a parrilla como centro da cozinha e fazendo jus ao nome de batismo do restaurante.

Camarão gigante ao alho e óleo

As novidades vêm sendo apresentadas gradualmente à clientela. Seja pela necessidade de selecionar bem e testar bons fornecedores, seja pelo compromisso de aperfeiçoar as criações, além de, claro, ouvir a opinião dos comensais. Vez por outra, um prato ganha espaço no cardápio. Um destes novos integrantes chegou de mansinho e logo virou carro-chefe do menu de entrada: a lulinha na brasa com tomate rama e azeite verde.

Prime rib: cortes especiais de carnes

O molusco passa ligeiramente pela parrilla, dando-lhe um sabor ligeiramente defumado e uma maciez que ressalta o gosto natural do bichinho, que depois de uma mordida parece desmanchar na boca.

Outra boa escolha é o polvo com homus, uma invenção do chef que chega à mesa acompanhado de cenoura baby, tomate cereja e cebola échalote. O prato, ideal para compartilhar, já arrebata na apresentação, mas o requinte está mesmo na textura adquirida depois de passar pela brasa quando ganha uma leve crocância, mas conserva a maciez necessária.

Queijos e goiabas: sobremesa imperdível

Logo, garante o chef, peixes inteiros, lagostas, camarões e afins estarão dividindo o braseiro em novas versões com os cortes clássicos que garantiram o sucesso do restaurante. “Sempre tive vontade de introduzir os frutos do mar no Carvão, daí que sempre tivemos algumas opções, mas agora sinto que há uma demanda e que é a hora de incrementarmos o cardápio”, diz o chef paulista, enquanto raspa o fundo da panela para retirar de lá o arroz “pregado” de lula e camarão preparado com chorizo espanhol, uma das novas apostas da casa.

O ritual de cavucar o fundo da caçarola não é uma novidade - que atire a primeira colherada quem nunca – mas no caso deste prato é providencial. Ao revolver o arroz do fundo, o aroma é ressaltado, trazendo aquele perfume e sabor do defumado que só a cozinha de brasa oferece. E se você é daqueles que não dispensa a sobremesa não deixe de experimentar a Queijos e Goiabas, um cheesecake com caramelo de goiaba, brigadeiro de queijo e tuille de goiaba. É dos deuses! Mas tem ainda o pudim de leite defumado e um outra à base de texturas de chocolate batizada de Do Norte.

Cupim braseado e prensado

E as novidades não param por aí. Em breve, o chef vai trazer de volta ao cardápio os mexilhões e introduzir ostras frescas e peixes inteiros na palha de bananeira que dividirão espaço com os cortes especiais de carnes que também ganham novas versões como a costela braseada que leva 12 horas para ficar pronta e que é servida com uma polenta cremosa e pimenta Cambuci. Mas a grande novidade mesmo Ricardo Silva prefere manter em segredo, mas depois de uma linguicinha e um choripan, de um steak tartare e um camarão gigante ao alho e alho, ele deixa escapar que em breve a charmosa varanda da casa pode ganhar uma parrilla que será comandada por ele em alguns dias da semana. Aí sim, a experiência deixará de ser boa para ficar perfeita!

Serviço:

Carvão – Cozinha de Fogo @restaurantecarvao

Rua Professor Sabino Silva, 05, Chame-Chame.

Reservas: 71 99632 8682