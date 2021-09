Casa esperta: Veja 12 equipamentos inteligentes para automatizar a sua residência

O digital influencer e administrador, Bruno Dantas, 32 anos, não precisa mais chegar em casa cheio de sacolas e ter que ficar procurando o interruptor para acender as luzes. Além disso, é só chamar a Alexa, que ela vai direto nos seus canais de streaming favoritos, sem qualquer botão no caminho. Ah, e, se por um acaso, durante um filme, começar a dar aquele soninho, ele não vai levantar para apagar a luz. Basta um comando de voz. “Tenho tudo conectado: luzes, tv e ar-condicionado. Antes da pandemia, era tudo manual e eu não fazia ideia de quão prático e útil seria. Era até um pouco cético em relação a isso. Agora, com certeza, eu não vivo mais sem”, conta.

Bem-vindos à casa inteligente. Segundo dados da GFK, empresa de dados e análises de consumo e mercado, no comparativo do primeiro semestre de 2020 com o mesmo período deste ano, a importância do faturamento do segmento de assistentes por comando, nas vendas online, aumentou de 68% para 79%. Já em relação às vendas em lojas físicas, o índice mostrou uma expansão de 80%.

“Isso reflete o estágio de amadurecimento do conceito de smart homes. A ressignificação do lar, um futuro inevitavelmente de rotinas “figitais” (a integração do online com o físico) e o trabalho híbrido favorecem o cenário promissor de expansão das tecnologias que conectam a casa”, pontua o diretor da unidade de negócios e de varejo da GFK, Fernando Baialuna.

Para quem pensa que é necessário gastar muito, dá para começar com uma lâmpada inteligente, por exemplo, com modelos a partir de R$ 69. Listamos, aqui, 12 equipamentos do segmento de casa inteligente mais vendidos pelas principais marcas que atuam nesse mercado. Entre os preferidos, estão as smart tvs, smart speakers (alto-falantes), lâmpadas inteligentes, detectores e câmeras com sensores de movimento.

Mas, antes de decidir deixar a casa aos cuidados dos algorítimos, o arquiteto Márcio Barreto chama atenção para a necessidade de uma boa conexão de internet e, também, para o planejamento do que realmente deseja automatizar:

“O primeiro passo é identificar quais são suas reais necessidades de automação e não apenas escolher entre as várias possibilidades e aplicar em sua casa de forma aleatória. Se você é do tipo que perde muito a chave, uma fechadura biométrica é uma ótima opção”, orienta. E se faltar luz? Calma, ninguém vai ficar do lado de fora, garante Barreto.

"As fechaduras digitais funcionam com pilhas. Todos os modelos costumam avisar quando as pilhas estão finalizando a vida útil, mas, caso você esqueça de trocá-las, é possível usar um carregador externo para dar uma carga mínima e abrir a porta". Quer ver mais sugestões? Confere aí!





1.Smart Plug Positivo

(Imagem: Divulgação)

O Smart Plug wi-fi é bivolt e permite ligar ou desligar remotamente os eletrodomésticos a partir de um smartphone ou comando de voz.Ele também consegue monitorar o consumo de energia dos aparelhos conectados, além de permitir a programação automática de horários para mantê-los ligados ou desligados. Preço: R$ 71,10

2. Mi LED Smart Bulb Xiaomi

(Foto: Divulgação)

A lâmpada possui aproximadamente 25.000 horas de vida útil e 10w de potência (equivalente a lâmpadas incandescentes de 60W).Outra vantagem que tem atraído os consumidores é que a Mi LED Smart Bulb é capaz de gerar uma economia de energia de até 83%. Preço: R$ 423,19 (kit com duas lâmpadas)

3. Kit de automação Xiaomi

(Foto: Divulgação)

Os kits com central de automação inteligente contam com sensores sem fio de fácil instalação. O conjunto permite que eles sejam adaptados de acordo com a rotina da casa, ou seja, se o detector identificar que um carro entrou na garagem após às 19h, o sensor já emite um sinal para acender a lâmpada do local. Dá para usar o equipamento ainda como um alarme inteligente, capaz de identificar presença de pessoas, mais aberturas em portas e janelas. Preço: R$ 611,99

4. Echo Smart Speaker com Alexa

(Imagem: Divulgação)

O Echo Dot permite que o usuário peça, por comando de voz, músicas, notícias, informações, checar a previsão do tempo, além de ligar para amigos e familiares e controlar dispositivos compatíveis de casa inteligente, como por exemplo, usar a voz para acender as luzes e trancar as portas. Preço: R$ 236,55

5. Fire TV Stick com Controle Remoto por Voz com Alexa

(Imagem: Divulgação)

Fire TV Stick Lite da Amazon conta com controle de voz e ajuda buscar e iniciar programas facilmente no Prime Video, Netflix e YouTube. Inclui também outros canais como Disney+, Amazon Music, Spotify e Vivo Play. Preço: R$ 269,80

6. Luminária Inteligente Wi-Fi Elsys

(Imagem: Divulgação)

A luminária é controlada por voz e conta com 16 milhões de cores e diferentes intensidade de brancos quente e frio. É possível programar funções de liga e desliga, agendamentos e cenários dos efeitos pré-programados. Preço: R$ 359,90

7. Fechadura Digital Wi-FI com biometria Elsys

(Imagem: Divulgação)

Com a fechadura Wi-Fi, o controle de acesso é por meio de senha, biometria e aplicativo. Ainda dá para integrá-la com outros equipamentos da casa como desarmar o alarme, acender a luz e ligar algum aparelho. A fechadura conta ainda com a função "convidado", que gera senhas temporárias. Preço: R$ 1.299,90

8. Lâmpada LED Inteligente Wi-Fi Elsys

(Imagem: Divulgação)

Além do que as outras lâmpadas inteligentes já oferecem, umas das funcionalidades que mais chamam atenção é que além de acionar a luz de cinema por voz, o Smarty indica o filme que deseja assistir. Preço: R$ 99,90

9. Câmera Robô SE221 Multilaser

(Imagem: Divulgação)

A resolução da câmera em Full HD tem amplo ângulo de visão (85°), rotação 355° e câmera noturna. Também conta com áudio bidirecional, que permite ouvir e falar com quem está no ambiente, com qualidade e sem ruídos. Preço: R$ 349,99

10. Sensor SE228 Multilaser

(Imagem: Divulgação)

O sensor de abertura para portas e janelas é compatível com Alexa e Google Assistant, não tem fio e funciona com baterias. Dá para visualizar o status (aberto ou fechado) de sua porta/janela via aplicativo e receber notificações no celular. Preço: R$ 124,99

11. Bulbo LED Smart color Elgin

(Imagem: Divulgação)

A lâmpada inteligente conta com funções de música, alarme e cenários, além de controle pelo aplicativo Elgin ou por voz através de Alexa ou Google Nest. Preço: R$ 69

12. LG UHD 4K ThinQ AI

(Imagem: Divulgação)

Além da televisão que todo mundo já conhece, o modelo LG UHD 4K ThinQ AI funciona como uma verdadeira plataforma para o controle dos dispositivos inteligentes da residência, a partir de um único equipamento, já que conta com o maior número de assistentes de voz em português integrados à linha. Preço: R$ 3.299 (43’’)





*Valores pesquisados no dia 10/09 nos sites das marcas