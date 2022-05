Casa Rosa recebe Arraiá do Bailinho neste sábado (28)

O Arraiá do Bailinho acontece neste sábado (28), às 21h, no salão da Casa Rosa, no Rio Vermelho. Para matar saudade da festa junina, o local estará decorado com bandeirolas e, claro, o forró vai dar o tom da festa. Além da área interna do casarão, a varanda ampla e coberta do Pátio Viração também será opção para dançar coladinho. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser comprados no Sympla.



“É sempre um prazer voltar para o Rio Vermelho. Foi onde o Bailinho começou, tem a nossa essência, e fazer esse evento vai ser bom demais. Preparamos um arraiá mais intimista, mas com a mesma alegria, a mesma entrega e o mesmo amor”, diz Thiago Trad, músico do Bailinho. Galopes, arrasta-pés, baião e muito forró estão garantidos no repertório, além de alguns clássicos do carnaval que não podem ficar de fora.

Sobre a Casa Rosa

Situada em uma casa construída na primeira metade do Séc. XX, a Casa Rosa foi idealizada e viabilizada pela Associação Viração como um espaço para estimular livre criação e produção cultural, que proporciona ambientes adaptados para receber a diversidade artística-cultural da cidade: Teatro Cambará, Pátio Viração, Galeria-Foyer, Sala Rosa e Café-Bar.

Serviço

O quê: Arraiá do Bailinho

Onde: Casa Rosa - Praça Colombo, nº 106

Quando: 28 de maio (sábado), a partir das 21h

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)