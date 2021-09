Casa também troca de roupa: 10 dicas para receber a primavera e esperar o verão

É hora de guardar o edredom, abrir as janelas, sacudir o mofo, deixar a luz natural entrar, vibrar nas cores quentes. Bem-vinda, primavera! Para recebê-la, por que não uma casa de roupa nova? “Hoje em dia podemos dar um ‘up’ merecido, decorar sem gastar muito (ou quase nada), deixando o visual muito mais acolhedor e divertido. Repaginar um móvel como mobília colorida, trazer a exuberância das plantas, usar palhas, tecidos e outros materiais naturais, tem tudo a ver com essa renovação, capaz de alegrar o interior de qualquer lugar”, garante a arquiteta, designer de interiores e paisagista da Threearquitetura, Edilza Suzart.

Não precisa quebrar nenhuma parede nem fazer grandes adaptações para chegar a toda essa transformação. Afinal, uma capa de almofada num tecido colorido, com composições gráficas ou florais, já vai fazer aquela diferença que a gente gosta. Edilza acrescenta que tudo muda quando se aposta em elementos decorativos - principalmente em vermelho, amarelo, laranja - e em tons mais exuberantes de rosa e roxo. “São cores que criam espaços cheios de personalidade e ousadia. Escolha os tons de acordo com a sensação que quer transmitir em cada cômodo da casa”, aconselha.

Quem vê colorido busca, também, a sensação de aconchego e afeto que as flores podem trazer com a energia dos tons mais quentes. “Aproveite que nessa época existem muito mais variedades de flores à disposição. Coloque-as em vasos e latinhas enfeitadas por você, crie um ambiente acolhedor. Monte arranjos bem bonitos e capriche na composição”, complementa. Bom, se o clima primaveril é mesmo um convite para essa repaginada, não poderíamos deixar, então, de listar 10 ideias para fazer florescer o melhor que a sua casa tem. Respire e se inspire.





1. Ritual de preparação

O primeiro conselho é buscar inspirações e referências para dar esse novo tom a casa, como pontua a designer de interiores, Dinah Lins (@dinahlinsinteriores). Pensar nas cores, objetos decorativos, materiais, elementos.

“É o momento de abrir a casa para tons mais cítricos, uso de palha em objetos de decoração e tecidos mais leves como linho, por exemplo. Usar a criatividade com folhagens e texturas também são outros recursos”.

2. Cara de nova

Saem os edredons, tons mais sóbrios e fechados do inverno e entram as cores mais quentes e vibrantes como o laranja e vermelho, é o que recomenda a decoradora Celeste Leão (@celesteleao):

Almofadas estampadas e objetos coloridos são algumas das sugestões de Celeste Leão

(Foto: Acervo pessoal)

“Podemos mexer na varanda, cozinha, dormitórios, livings e gabinetes. Trocar capas de tecidos florais nas cadeiras de jantar, almofadas coloridas nos sofás, substituir os lençóis dos dormitórios por peças estampadas, além de optar por cortinas translúcidas na sala de estar”, sugere.

3. Natureza em casa

É deixar a luz natural entrar. Quem acrescenta é a arquiteta, designer de interiores e paisagista da Threearquitetura, Edilza Suzart (@threearquitetura). “Use tudo que a natureza oferece como: plantas, flores, cascalhos, pedrinhas, palhas, cerâmicas artesanais, rattan e cascatas”.

4. Aromas

Para o engenheiro especialista em projetos de reformas de interiores, cadastrado na plataforma Get Ninjas, Jorge Garcia (@jorgegarciaengenharia), o cheiro da casa é sinônimo de aconchego, o que, não por um acaso torna o ambiente mais marcante e atrativo:

“Cada casa tem a sua essência e isso é particular para cada família. Na primavera, prefira fragrâncias florais que remetem à sensação refrescante. Já no verão, busque os aromas cítricos, verdes ou frutados”.

5. Vibrações positivas

Pintar uma parede do ambiente com uma cor vibrante e mais quente vai trazer outra energia para casa. Porém, se preferir, dá para causar só um efeito com a tinta, sem necessariamente ter pintar a parede inteira. Quem explica a técnica é o arquiteto Caio Caldas (@caiocaldasarquitetura).

No projeto Caio Caldas, efeitos de tinta em 3D com desenho de Saulo Guimarães

(Foto: Divulgação)

“Até o próprio morador pode fazer isso sozinho. É abusar de efeitos em “V” diagonal, efeitos em “L” ou retangular, fazendo composições com quadros e obras de arte ou até mesmo plantas penduradas na parede, com a escolha de tons de tinta mais quentes adequados à estação”.

6. Flores naturais

Deixe a casa florescer. Esse é o conselho do paisagista e diretor do studio Lánavaranda (@lanavaranda), Brandão Freire, que destaca a presença de orquídeas em centros de mesas e o jasmim em vasos e muros, por exemplo. “Nessa primavera, teremos também uma aposta maior em folhagens coloridas. Com isso, outras duas plantas entram na lista das queridinhas: a ficus elástica ruby, que traz o efeito estético de uma mini árvore, além do crotón, com seu misto de cores com tons mais avermelhados em baixa exposição luminosa e mais amarelados, quando colocado ao sol. O efeito é incrível”, comenta.

7. Seu próprio jardim

A chegada da primavera pode ser um bom argumento para tornar realidade ter uma hortinha em casa. Existem suportes verticais a partir de R$ 35, a depender do tamanho.

As plantinhas marcam presença no projeto de Edilza Suzart

(Foto: Divulgação)

Edilza Suzart orienta plantar espécies como erva-cidreira, hortelã, capim-limão, manjericão, alecrim e lavanda. “Estas plantas limpam, cuidam e purificam o ambiente, alegra o seu interior e melhoram a concentração”, diz.

8. Outra parede

Por ser muito prático e com um preço acessível, o papel de parede é uma boa alternativa para transformar um ambiente da casa, sem gastar muito. Há opções em lojas especializadas, principalmente, no e-commerce, por R$ 15,57 (o rolo). Celeste Leão orienta que vale a pena optar por motivos alegres nos quartos e algo com flores e frutas nas varandas.

“Revestir algumas paredes com papéis vibrantes vai, com certeza, dar outra energia para a casa”.

9. Macramê

A técnica consiste em peças de tecelagem manual, trançados e atados por nós. O artesanato também tem o seu lugar nessa repaginada que a casa merece para receber a nova estação, como afirma Brandão Freire.

Mais verde e peças artesanais para vestir ambientes com as cores da nova estação, por Brandão Freire

(Foto: Divulgação)

“Como peça decorativa, os macramês são uma excelente opção para trazer um ar mais despojado e também mais humanizado aos ambientes, permitindo com as cordas trançadas, pendurar plantas em locais como salas e varandas com um ar mais leve e retrô”.

10. Tudo se renova

Latinhas que seriam descartadas podem ser pintadas com cores quentes e se transformar em vasos para plantar flores. Ou um móvel antigo pode ser restaurado. Na 'vibe' do faça você mesmo, Edilza Suzart lista mais algumas opções: “um tecido colorido antigo pode ser tornar capas para almofadas, mudar a cor de um objeto de decoração para um tom mais quente são mais algumas maneiras de acrescentar cor ao ambiente e deixado mais acolhedor nessa estação”, destaca a especialista.





MONTE SEU ARRANJO COM FLORES NATURAIS

. Montagem Ele pode ser cheio ou simplesmente minimalista – fica a sua escolha. Uma dica importante é caprichar na escolha do vaso para valorizar a composição.

Orquídeas necessitam de um cuidado especial

(Foto: Divulgação)

. Flores ideais Aposte em espécies como girassóis, orquídeas, rosas variadas, gérberas e lírios.

. Cuidados Os arranjos naturais devem ter suas águas trocadas a cada dois dias, assim as flores terão mais tempo de vida. Se forem plantados em vasos, escolha um lugar com acesso à luz natural e ser regue diariamente, com exceção das suculentas e orquídeas (elas devem ser regadas uma vez por semana e estar à meia-sombra).





*Valores pesquisados em lojas especializadas na internet no dia 24/09