Casal de empresários adoçam negócios com muito amor

Ela cozinha, ele vende. Ela coloca amor nos bolos, salgados, doces e nas delicias comercializadas.Ele pensa nas estratégias de vendas. Juntos Iasmin Cruz e Cláudio Laranjeiras são a Adoçae! Confeitaria (@adoçaeh). No programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira (08), eles foram os convidados da consultora e especialista em marketing digital, a administradora Flávia Paixão e falaram sobre os desafio de empreender juntos.

Iasmin e Cláudio aproveitaram para fazer propaganda do produto que um dos carros chefes da confeitaria: o pãozinho delícia que, segundo eles, é apaixonante (Foto: Reprodução/Instagram)

O casal começou o programa desafiando a audiência a provar os pãezinhos delícia da Adoçaê! sem nutrir uma profunda paixão. Na oportunidade, também anunciaram o cardápio especial de São João, que já está disponível nas redes sociais da empresa e traz, entre os produtos, a coxinha caipira com massa de milho verde; o bolinho sertanejo, com massa de aipim e carne seca com queijo coalho; além de bolo de fubá com goiabada e farofinha de queijo parmesão. Ficou com água na boca? A proposta da Adoçaê! é exatamente essa: despertar desejos, realizar sonhos e deixar a clientela feliz.

Quem enxerga tanta assertividade no discurso, nas postagens e na forma de trabalhar dessa dupla, não imagina que o sonho de empreender enfrentou dificuldades e até hoje depende trabalho muito duro, a ponto do casal reclamar da falta de vida social. A empresa, na verdade, começou de modo tímido e um pouco antes da pandemia.

Origens

Na época, Cláudio trabalhava como coordenador de TI na mesma empresa que Iasmin era gerente de vendas. "Na nossa empresa, todos os meses era comemorado os aniversários dos funcionários e comecei a fazer os bolos como uma forma de reduzir custos, mas Cláudio percebeu que ali estava uma possibilidade de negócio", contou Iasmin.

O casal abandonou a segurança do trabalho formal, mas não se arrependeram da aposta no sonho de ter o próprio negócio, mesmo com as dificuldades do mercado (Foto: Instagram)

Cláudio, por sua vez, lembrou que a empresa na qual trabalhavam já estava vivendo uma onda de demissões, causadas pelas medidas sanitárias e, para evitar ficar esperando pelo pior, eles decidiram que estava na hora de ter o próprio negócio."Ela se queixava muito de trabalhar no regime de CLT, aproveitei para concretizarmos o que já era um sonho nosso", resumiu o empresário.

Quem acompanha o casal nas redes sociais e conhece a riqueza no cardápio, talvez desconheça que, lá no início, as coisas eram mais simples, como ocorre com a maioria dos empreendimentos. "Começamos vendendo os bolos caseiros, os famosos caseirinhos. Eu morria de medo de que não desse certo, mas Cláudio me incentivava a prosseguir e, assim, seguimos, conquistamos, amadurecemos para a gestão do negócio e estamos produzindo até hoje", revelou Iasmin.

Suportes

Para ela, a possibilidade de ter alguém para partilhar as dúvidas e ter apoio foi fundamental. Cláudio não fez por menos e não poupou elogios à dedicação da companheira em estudar, aperfeiçoar e buscar os segredos e nuances de uma receita até chegar ao ponto máximo em qualidade e sabor."Eu ganhei o amor de Iasmin com comida. Na vida não seria diferente", gracejou o empresário.

Complementando as habilidades, competências, fragilidades, o casal pensa em expandir o negócio e abrir uma cafeteria, além de conseguir montar uma equipe capaz de tirá-los um pouco da linha de frente. "Sonho com o dia que vamos conseguir sair da produção para cuidar apenas do planejamento", pontua o responsável pelas vendas da Adoçaê!.

A meta agora é criar uma estrutura que tire o casal da linha de frente, possibilitando concentrar os esforços no gerenciamento e nas estratégias de ampliação (Foto: Instagram)

Enquanto o casal não consegue alcançar a meta de um negócio perfeitamente ajustado, eles seguem criando novo produtos e se especializando em eventos corporativos e os serviços de aniversariantes, com kits personalizados e ajustados para as necessidades dos clientes, a exemplo das escolas que passaram a premiar alunos e colaboradores com as delícias da Adoçaê!

Se você quer conhecer mais dessa participação especialíssima de uma casal que empreende e brilha juntos, acompanhe o programa que permanece gravado no página do Jornal Correio, no Instagram. Nesse mesmo espaço, semanalmente, uma nova história de empreendedorismo é apresentada às quartas-feiras, sempre às 18 horas.