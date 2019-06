Casal é preso em Arembepe com submetralhadora e drogas

João Vitor Santos Souza e Ramine Estrela dos Santos foram presos em flagrante, na noite de sábado (1), na localidade de Arembepe, no município de Camaçari, com armas, munições e drogas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, policiais militares faziam rondas após uma denúncia de tentativa de homicídio, quando abordaram a dupla.

Em mochilas encontradas com o casal foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm (uso restrito), um revólver calibre 38, carregadores, munições, 50 pinos com cocaína, R$ 1 mil em espécie e embalagens plásticas.

João e Ramine foram apresentados na 33ª Delegacia Territorial (Monte Gordo). "Temos informações de que a dupla gerenciava a venda de drogas nas praias da região. Estamos aprofundando para chegarmos nos outros integrantes da quadrilha", disse o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) RMS, coronel Alfredo Nascimento.