Casal fazendo sexo em praia do Rio é interrompido por morador de rua; vídeo

Um casal foi flagrado fazendo sexo nas areias da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver um homem e uma mulher trocando carícias sexuais em plena luz do dia.

O ato só é interrompido quando um terceiro homem, em situação de rua, se aproxima e deita ao lado do casal para observar os dois. Na sequência, a dupla levanta e vai embora.

O homem que gravou o vídeo também atuou como narrador. Em determinado momento ele diz “Alô, Marli! Pode isso, Arnaldo? Uma hora dessa...”

EITA! Casal estava em momento íntimo na praia de Ipanema e uma pessoa em situação de rua parou ao lado para prestigiar o momento. O casal que queria privacidade, não gostou e foi embora. ???? pic.twitter.com/65xOK48Gvr — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) January 6, 2023

Não há confirmação de quando foi gravada a cena ou se era fruto de alguma encenação.