Casal processa empresa após ser abandonado no mar durante mergulho em lua de mel

Um casal que aproveitava a lua de mel no Havaí, Estados Unidos, teve as férias atrapalhadas após serem "esquecidos" durante um mergulho. O líder da expedição pegou o barco e saiu do local antes de conferir se eles estavam a bordo, deixando-os sozinhos no mar.

Os dois são mergulhadores experientes e estavam desbravando o mar da na costa de Lana'i. No entanto, as águas ficaram agitadas e o catamarã do grupo decidiu que era hora de partir. Sem eles.

Segundo o portal Hawaii News Now, Elizabeth Webster e Alexander Burckle gritaram e tentaram nadar o mais rapidamente que podiam na direção do catamarã, mas sem sucesso. O mar estava muito mexido. O casal estava a cerca de 800 metros da costa.

Eles abriram um processo contra a empresa devido aos danos e traumas que acumularam na experiência.

"Foi basicamente um evento traumatizante em que eles pensaram que iriam morrer ou ficar viúvos", afirmou o advogado do casal, Jared Washkowitz. Eles tiveram que nadar por 20 minutos para se salvar até chegar em terra firme.

O processo alega que a equipe da Sail Maui não fez uma contagem adequada dos clientes e nem sabia que Elizabeth e Alexander estavam desaparecidos até que o casal ligou para a empresa de turismo de Lana'i.

O casal está pedindo indenização por danos gerais e sofrimento emocional.