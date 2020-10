CCR Metrô Bahia abre duas vagas de emprego na área de manutenção

Duas novas vagas de emprego foram abertas pela CCR Metrô Bahia, ambas na área de manutenção. O cargo de agente de atendimento manutenção - Suat exige curso técnico completo em eletrotécnico, eletrônico ou mecatrânico, além do conhecimento básico em mecânica e em instrumento de medição e leitura, desenho técnico e comandos elétricos. A inscriçao vai até a sexta-feira (23).

Já a vaga de agente de atendimento manutenção - material rodante exige curso técnico completo em mecânica, eletromecânica ou eletrotécnica, experiência em manutenção corretiva e preventiva, e conhecimento em operação e manutenção de veículos de grande porte e motores elétricos, execução de atividades em altura, refrigeração e climatização, entre outros. É possível se candidatar até a segunda (26).

As inscrições para as duas vagas devem ser feitas no site www.ccrmetrobahia.com.br. O salário é compatível com o mercado e os colaboradores também terão direito a outros benefícios. Informações adicionais são disponibilizadas na plataforma.

Como efetuar o cadastro: