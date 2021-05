Centro de Convenções abrigará academia gamer

Quem curte e quer se tornar um profissional dos games, em breve, ganhará uma ótima opção para se capacitar e alçar grandes voos em Salvador. Em parceria com a baiana BDS (Beyond Digital Sports), a francesa GL Events irá abrir uma academia gamer no Centro de Convenções de Salvador. De acordo com a GL, que opera o local, a expectativa é que ela seja a maior do Nordeste no segmento.

“Esta é uma indústria com enorme potencial que já vinha sendo mapeada e estudada a fundo pela GL events, em todos os países onde opera. Queremos fazer de Salvador uma referência no mercado de e-sport no Nordeste, movimentando essa cadeia como um verdadeiro ecossistema, inclusive capaz de receber e realizar as principais competições”, afirma Ludovic Moullin, diretor do Centro de Convenções.

De acordo com a BDS, a Academia Gamer irá oferecer mentorias presenciais e à distância, treinamentos, eventos e um estúdio com tecnologia de ponta para criação de conteúdo e transmissão de lives. "Viabilizar a Academia Gamer é uma etapa essencial para o desenvolvimento do nosso modelo de negócio, mesmo que neste momento o foco seja as estratégias online por causa da pandemia. A parceria com o mais moderno espaço de eventos da terceira capital do país nos permite realizar ações de entretenimento, esporte e educação criativas, inovadoras e de alto nível. Nosso plano é também movimentar ainda mais o setor assim que os protocolos sanitários permitirem a presença de público com segurança”, entende Lukas LKZ Walter, fundador e CEO da BDS.

LKZ, ao lado de João 'Hirano', esteve à frente da fundação da CWG Academy, instalada da Arena Fonte Nova um pouco antes da pandemia e bastante prejudicada com tudo que o coronavírus provocou.