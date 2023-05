Centro educacional e escola serão construídos em Ilha Amarela

Moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador se reuniram na manhã desta quarta-feira (17) para acompanhar a entrega de um conjunto de praças, quadra e novo viário no bairro de Ilha Amarela, como parte do projeto Novo Mané Dendê. Foi assinada também a ordem de serviço para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil e da Escola Municipal do Mané Dendê - Ilha Amarela.

O evento aconteceu na 1ª Travessa Boa Vista. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) percorreu as ruas do bairro e cumprimentou moradores antes de assinar a ordem de serviço. Ele ressaltou a qualidade da infraestrutura que será instalada na região. "Estamos entregando 6 novas praças, piso intertravado, recuperação de fontes, e é mais uma etapa do Mané Dendê. E assinamos a ordem de serviço de duas novas escolas: uma que vai custar R$16 milhões e outra de 14 milhões. São escolas de primeira qualidade e que não deixam a desejar a nenhuma escola de rede privada de Salvador. Essas escolas vão mudar o futuro das crianças do Subúrbio", disse.

O projeto Novo Mané Dendês está revitalizando o canal e o entorno do rio, alcançando bairros como Alto da Terezinha, Itacaranha, Plataforma, Rio Sena, Ilha Amarela e região.

Em março, tiveram início as obras para a construção de um terminal de ônibus, um mercado popular, um centro cultural e 710 moradias para a população de baixa renda. São pessoas que viviam às margens do rio e que precisaram ser realocadas. Elas tiveram a opção de receber a indenização em dinheiro, a compra de outro imóvel assistida pela prefeitura ou esperar pelas novas moradias.

Serão 1.532 famílias reassentadas. A entrega do primeiro Residencial Mané Dendê, em outubro de 2021, beneficiou 260 famílias. A segunda etapa está em construção e vai entregar mais 710 moradias. Segundo a prefeitura, esse é a maior intervenção realizada no Município, superando os investimentos no BRT, no Hospital Municipal e no Centro de Convenções da Boca do Rio.