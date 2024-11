HERDEIRAS

Filhas da influenciadora Virginia Fonseca vestem look avaliado em R$ 4,5 mil

Maria Flor e Maria Alice usaram Dolce & Gabbana em aniversário da Mavie, filha do jogador Neymar

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2024 às 16:07

Maria Flor e Maria Alice durante festa Crédito: Reprodução

Tão pequenas e já herdeiras... as filhas da influenciadora Virginia Fonseca vestiram um look avaliado em R$ 4,5 mil durante a festa de aniversário da Mavie, filha do jogador Neymar Jr. A comemoração aconteceu no sábado (9).

A influenciadora e o pai das meninas, o cantor Zé Felipe, não foram até o evento, mas as filhas marcaram presença. "Mamãe e papai saíram para trabalhar, mas elas estão prontas pra curtir 1 aninho da Mavie ? Vê se eu guento?!!!! ???? Que Deus acompanhe ??", escreveu Virgínia em suas redes.

A blusa usada pela crianças custa R$ 1,7 mil, enquanto a saia é mais cara e chega a R$ 2,8 mil. O look é da grife Dolce & Gabbana. Maria Alice tem 3 anos e Maria Flor, 2.

Mavie comemora 1 ano no Brasil

Neymar está de volta ao Brasil para celebrar mais uma vez o primeiro aniversário de sua filha, Mavie. Após uma temporada na Arábia Saudita jogando no clube Al-Hilal, o craque desembarcou com sua namorada, Bruna Biancardi, e sua filha na última quinta-feira (07) diretamente no Aeroporto Internacional de Fortaleza, Ceará.

A celebração aconteceu na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, neste sábado (9), em um evento reservado para familiares e amigos próximos. A festa de 1 ano de Mavie no Brasil uniu amigos e familiares que não puderam estar na primeira parte da comemoração, que ocorreu em um resort de luxo, na costa ocidental da Arábia Saudita no começo do mês passado.