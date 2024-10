INFLUENCIADORA

Virginia Fonseca desabafa sobre tratamento de saúde: ‘Não está sendo fácil’

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais, neste final de semana, para desabafar sobre o tratamento que está realizando há cerca de 10 dias contra enxaqueca. No relato, ela contou que voltou a sentir os sintomas após interromper o uso da medicação para dor de cabeça.

“Não está sendo fácil esse tratamento para dor de cabeça. Na semana passada, eu ainda estava sendo medicada. A doutora havia prescrito um remédio, e toda noite eu o tomava, independentemente de estar com dor ou não. Nesta semana, ela já retirou esse medicamento. Então, estou em um nível de estresse e irritabilidade surreal, e a doutora me explicou que eu realmente passaria por isso: ansiedade e um humor que fica meio ‘deprê’ (…) Estou passando por isso e não posso tomar nada. Evito demonstrar para vocês e para as pessoas ao meu redor porque realmente é chato (…) Mas não vou desistir. Essa dor de cabeça não vai me vencer””, afirmou.

De acordo com Virginia, já era previsto que ela passaria por um período de abstinência de cafeína e de analgésicos e que o tratamento levará um tempo para fazer efeito. “Faz parte do processo e, como qualquer outro tratamento, qualquer coisa que a gente for fazer na vida, demora. Eu vou dar o tempo para esse tratamento e vou seguir firme, por isso que falei que não vou deixar me vencer, porque eu não vou deitar por causa dessa dor de cabeça (…) É igual quando a gente vai treinar, a gente treina e tem que esperar, por exemplo, seis meses para ver o resultado, para ganhar massa. É a mesma coisa com esse tratamento”, disse.