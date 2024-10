PREOCUPAÇÃO

Com dores de cabeça constante, Virginia cogita remover silicone; entenda

A influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos, revelou para os milhares de seguidores que está pensando em tirar as próteses de silicone que tem nas mamas para tentar aliviar as fortes dores de cabeça.

Famosa nas redes sociais, Virginia contou que tem enfrentado essas dores há alguns anos, mas não sabe a causa real. Ela deu à luz ao terceiro filho, José Leonardo e, desde então, as dores de cabeça tem piorado.

“Não aguento mais sentir dor de cabeça. Estou chegando no meu limite”, disse Virginia por meio uma série de postagens nos Stories do Instagram. “Alguém sabe de alguém nesse mundo pra me salvar?”, completou.