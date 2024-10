MUDANÇA DE CASA

Após 15 anos, apresentadora Paloma Tocci deixa a Band

O último compromisso da jornalista na Band será o GP do Brasil de Fórmula 1, que ocorrerá no dia 1° de novembro. A Record conseguiu comprar o Campeonato Brasileiro até 2027. Com isso, todos os jornalistas foram contratados minuciosamente para passar informações com precisão.