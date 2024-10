ENCURRALADO

Humorista revela perrengue após fazer pintura da Timbalada no Pelourinho: ‘Fui otário’

Comediante mostrou a rotina dos turistas que circulam por Salvador

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 08:04

O humorista Maurício Meirelles se apresentou em Salvador no início do mês. Aproveitando a passada pela capital baiana, ele aproveitou para passear pelo Pelourinho, onde foi ‘vítima’ do ‘golpe da pintura’.

“Tava dando uma volta e aí me pararam dizendo ‘Maurício, Maurício… Posso te pintar?’. Pintei. Me cobraram, paguei. Só que a partir do momento que fiz isso aqui as pessoas já me olham e dizem que sou otário. Virei um outdoor de vendas. Toda hora alguém falar comigo. Antes um taxi era R$ 10, com isso aqui vira R$ 70”, desabafou o comediante.

Além disso, o humorista também comentou sobre outro caso de aumento de preço. “Fui comprar um negocio, cara fala R$ 70. Na hora de pagar o cara fala ‘rapaz… R$ 70 é no dinheiro, no cartão é R$ 90’. Depois ainda diz que são mais R$ 10 do embrulho.”

“Fui pra Salvador fazer show e os ambulantes não deixaram eu sair com o dinheiro. Pablo Marçal é nada perto de um ambulante do Pelourinho”, brincou Maurício em publicação no Instagram.