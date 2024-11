PREENCHIMENTO DE GLÚTEOS

Bumbum em ‘S’: dermatologista explica técnica utilizada por Virgínia Fonseca

O procedimento não é tão invasivo e é feito sem recorrer a cirurgias, com bioestimuladores de colágeno e o ácido hialurônico

A influenciadora digital Virgínia Fonseca compartilhou recentemente no Instagram o resultado do seu preenchimento de glúteos e deixou os seguidores curiosos sobre como funciona a técnica. A dermatologista Marília Acioli, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e referência em cosmiatria, explica que o procedimento, conhecido como técnica em “S”, trata-se do preenchimento da região com bioestimuladores e ácido hialurônico.