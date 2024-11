NOVELAS

Susana Vieira fala quem ela quer que faça sua personagem em remake de 'Senhora do Destino'

Na novela, ela intepretou a personagem Maria do Carmo

Em uma entrevista ao portal EntretêMeio, Susana Vieira abriu o jogo sobre quem seria a atriz ideal para reviver seus papéis mais marcantes, caso algum deles ganhe um remake. Conhecida por seu papel inesquecível como Maria do Carmo em Senhora do Destino, a atriz já expressou anteriormente o desejo de que ninguém mais interprete essa personagem, que marcou sua carreira e o público com sua história de superação e força.