CLIMA

Bahia tem previsão de chuva forte com risco de deslizamento; veja previsão

Em Salvador, há previsão de trovoadas na madrugada dessa segunda-feira (11)

A previsão é de chuva forte para a Bahia neste domingo (10) e segunda-feira (11). O alerta é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

As áreas que devem ser mais atingidas pela chuva forte são o Sul, Centro-Sul e Sudoeste da Bahia, além do Norte de Minas Gerais. Ainda segundo o Cemaden, há risco de deslizamentos devido ao acumulado de chuvas nestas regiões.

O fenômeno é decorrente da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A previsão é de que esse sistema perca força ao longo do dia e as chuvas diminuam.