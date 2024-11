SORVETES E SONHOS

Shopping aposta em árvore de 15 metros com túnel instagramável em decoração natalina

Cenário possui audiodescrição e “cheirinho” de sorvete de baunilha

Kivia Souza

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 22:41

A inauguração dos espaços natalinos foi ao som do hit "Uni, Duni, Tê", sucesso do grupo Trem da Alegria, e com chegada do Papai Noel Crédito: Divulgação

A Praça Central do Salvador Shopping inaugurou nesta semana o principal cenário natalino do “Natal dos Sorvetes e Sonhos”, decoração inédita no País que é tema deste ano. A decoração lúdica e interativa tem uma árvore de 15 metros cuja base possui um túnel instagramável com “cheirinho” de sorvete de baunilha, além de uma “casquinha” de sorvete gigante em LED.

A decoração aérea recebeu cascatas iluminadas e bolas natalinas; o mall conta com 40 árvores ornamentadas por doces cenográficos, além de guirlandas gigantes nos acessos do shopping. Todo cenário da decoração possui audiodescrição.

A inauguração dos espaços natalinos foi ao som do hit "Uni, Duni, Tê", sucesso do grupo Trem da Alegria, e com chegada do Papai Noel, que foi chamado pela cantora Mari Antunes, que comanda a banda Babado Novo.

O Papai Noel ainda pode ser visitado até 19 de novembro, no espaço montado no piso L2, ao lado da Brooksfield, durante o horário de funcionamento do shopping. Já de 20 de novembro a 24 de dezembro, poderá ser visitado das 9h às 14h, no cenário do Piso L2. E, das 14h30 às 22h, o Noel estará no Ice Cream Park, um espaço inédito de experiência e entretenimento instalado no Estacionamento Externo, no piso L1, que vai fazer a diversão para toda família.

A novidade faz parte da programação de Natal e surpreende pela grandeza da estrutura: são mais de 2 mil m² com cenografia assinada por Pedro Caldas. O espaço instalado no piso L1 é uma extensão do mall com entrada exclusiva pelo shopping, onde o público vai aproveitar atrações inéditas e operações gastronômicas de marcas de sucesso.

No ambiente imersivo que será inaugurado no dia 19 de novembro, os visitantes vão apreciar o Ice Bumper Car: os famosos carrinhos de bate-bate, mas na versão gelo, que estará pela primeira vez na região Nordeste; e, ainda, brincar no Vale de Sundae, a maior pista de patinação do País.

A inauguração dos espaços natalinos foi ao som do hit "Uni, Duni, Tê", sucesso do grupo Trem da Alegria, e com chegada do Papai Noel Crédito: Divulgação

O ‘Ice Cream’ vai receber o parque infantil Mundo dos Doces com pula-pula, escorregador, piscina de bolinhas e tobogã, além de visitar a ‘Rota de Selfies e Sabores’ com quase dez cenários instagramáveis e, ainda, o Trono Noel. O ‘Park’ ainda recebe a ‘Estação Refresco’ com as operações: Le Pipoquê, de chocolates Kopenhagen, os gelatos Borelli, a Coxa Coxinha e a choperia Pinguim.