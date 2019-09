Centro Histórico receberá Feira da Sé neste fim de semana

Esse final de semana o Centro Histórico de Salvador vai receber a Feira da Sé. O evento mistura artesanato, moda, gastronomia, antiguidades, artes visuais e colecionáveis, reunindo mais de 80 expositores e atrações musicais.

Quem for a feira vai poder conferir a curadoria que dá privilegio aos produtos artesanais e locais, além de aproveitar da gastronomia focada nas comidas típicas do estado e da região nordeste com pratos tradicionais ou ingredientes típicos da região.

No sábado, as atrações musicais ficam por conta da DJ Gabi da Oxe, que começa o seu show às 14h30 e toca até as 16h30. Logo depois a partir das 17h, a ex participante do The Voice Brasil, Bruna Barreto canta até às 18h30.

A partir das 13h do domingo, o DJ Larriel faz um show que mistura o ritmo brasileiro e latino até às 15. Às 16h levando poesia em forma de música, sobe ao palco o cantor Maviel Melo.

A Feira da Sé é uma realização do Instituto ACM, co-realização do Sebrae e conta com apoios da Prefeitura Municipal de Salvador, da Rede Bahia e dos estacionamentos Delta Parking.

Serviço

O quê: Feira da Sé

Quando: Sábado, dia 14 de setembro, das 10h às 19h

Domingo, dia 15 de setembro, das 10h às 17h

Onde: Praça Pedro Arcanjo, Pelourinho