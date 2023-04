Centro Histórico terá mais 100 guardas municipais e 30 policiais militares

O Centro Histórico de Salvador vai receber 100 novos guardas municipais, 200 câmeras de vigilância, 10 viaturas e um nova base da Guarda Civil Municipal. As medidas foram adotadas pela prefeitura por conta da escalada da violência no bairro. No fim de semana, as imagens de dois turistas romenos assaltados e agredidos viralizaram nas redes sociais. O coronel da reserva da Polícia Militar Humberto Sturaro vai comandar a região através de uma nova prefeitura-bairro, e o governo do estado anunciou mais 30 policiais militares para a região.

O edifício Bouzas, antiga sede do Instituto ACM, no Terreiro de Jesus, ficou lotado nesta quinta-feira (27), para a apresentação dos detalhes das intervenções. A estrutura tem dois pavimentos e será a sede da 11ª Prefeitura-Bairro, criada para gerir o Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio. O decreto diz que a área engloba o Pelourinho, o Comércio e a Avenida Sete de Setembro até a Gamboa de Baixo. Fazem parte também a Barroquinha, a Saúde e o Santo Antônio Além do Carmo.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) explicou que, na prática, essa será uma região com autonomia administrativa, com serviços próprios e equipes diferenciadas do restante da cidade. Serão cerca de 300 servidores atuando na região. O Elevador Lacerda será reformado e terá o horário de funcionamento ampliado até meia-noite, entre quinta-feira e domingo, e até 22h, nos demais dias.

“A prefeitura já vinha estudando a implantação de um Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio. Os fatos ocorridos no último fim de semana [dois turistas roubados e agredidos] chamaram a atenção para algumas ações que a gente poderia fortalecer e potencializar ainda mais, em especial na área de segurança, mesmo não sendo responsabilidade da prefeitura, e na área social”, explicou.

Haverá 20 novos postos de atendimentos e serviços na região, recadastramento de ambulantes, com fardamento e identificação padronizados, ampliação da fiscalização e ordenamento do uso do solo. O local terá uma equipe permanente com coordenação de zeladoria, dez instituições para atender pessoas dependentes de substâncias psicoativas, 22 novos agentes de limpeza e novo projeto de iluminação cênica antivandalismo.

Subprefeitura

Diferentemente das outras dez prefeituras-bairro que existem em Salvador, essa 11ª unidade terá mais autonomia. O titular da Secretaria de Articulação e Prefeituras-Bairro, Luciano Sandes, explica. “Ela é menor que as outras unidades e terá um caráter mais executivo. É o maior teste de descentralização de serviços de diversas secretarias para uma unidade de prefeitura-bairro que estamos fazendo”, afirmou.

O Distrito terá um comitê executivo e um fórum permanente para acompanhar o desenvolvimento da região. O subprefeito será o coronel da reserva da Polícia Militar Humberto Sturaro, que fez carreira na Corporação e que é conhecido pela capacidade de negociação e mediação de conflitos em situações como sequestros.

Policiamento da Guarda no Terreiro de Jesus (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

“Vou ser um gestor muito mais completo do que fui anteriormente, porque vou poder lidar com outros tipos de segmento, não apenas com a parte da segurança, mas também de infraestrutura, iluminação, limpeza urbana, cultura, lazer e trazer o esporte para o Pelourinho. É um projeto que já foi criando e que está sendo implantado”, afirmou.

Sturaro vai trabalhar com um efetivo de 160 guardas municipais e a prefeitura vai investir cerca de R$ 15 milhões, por ano, nas ações desenvolvidas no Distrito. O diretor-geral da Guarda Civil Municipal, Maurício Lima, explicou que atualmente as equipes usam as câmeras da Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas que, agora, haverá mais 200 equipamentos de vigilância da prefeitura.

“Teremos mais 100 agentes na Guarda, divididos em três equipes. Serão em torno de 60 guardas diariamente no Distrito, com dez viaturas e dez motos. Teremos também uma base operacional e estamos trazendo a Diretoria de Segurança e a Inspetoria da Guarda para o Centro Histórico”, explicou.

A convocação dos novos guardas será publicada nesta sexta-feira (28). A Secretaria de Segurança Pública informou que 30 novos soldados da Polícia Militar, formados na semana passada, vão atuar no Centro Histórico. Eles foram incorporados ao 18° Batalhão (BPM/Centro Histórico) e atuarão no patrulhamento preventivo e repressivo no Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo, Terreiro de Jesus e Praça da Sé. Equipes do Beptur e do Águia também seguem na região, ampliando o combate à criminalidade.

Distrito Cultural

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, contou que o Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio é o primeiro da cidade e terá uma agenda específica de eventos. Os detalhes serão divulgados na próxima semana.

“Teremos mais equipamentos culturais, um calendário turístico e uma programação fixa anual. Salvador, apesar de todas as notícias [de violência], foi o destino mais procurado do Brasil no último ano, e aumentamos em 50% a procura por turismo de negócios. Agora, vamos garantir que potencialize ainda mais”, disse.

A decisão de criar uma agenda para o período de baixa estação, quando o número de turistas diminui na cidade, é uma demanda de moradores e comerciantes da região, como o CORREIO mostrou. O comerciante Clarindo Silva, considerado uma personalidade do Centro Histórico, acompanhou tudo sentado na primeira fila.

“Antes de o Centro Histórico ser bom para o visitante, ele tem que ser bom para a comunidade e para a cidade. Está provado que vários eventos da comunidade, como a Terça da Benção, foi o que alavancou esse lugar. A insegurança é fruto também da falta de uma política de saúde, educação, cultural e de habitação. Por isso, esse é um momento histórico. Viva o Pelô, e o Pelô Vive!”, disse Clarindo.

O presidente da Associação do Centro Histórico Empreendedor (Ache), José Iglesias Garcia, participou da cerimônia. “Como empreendedor e morador do bairro fico feliz, tenho certeza que vamos mudar essa triste realidade do Centro Histórico. O turismo precisa ser levado um pouco mais a sério, porque ele é o grande gerador de emprego e renda da cidade. É preciso que o governo estadual e o federal também participem, porque cada órgão tem sua competência”, disse.