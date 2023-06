Cerca de 150kg de drogas são apreendidos em Itabuna

Equipes do 15⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM/Itabuna) apreenderam cerca de 150 kg de entorpecentes na noite de terça-feira (6), na rua Pedro Jerônimo, no bairro do Zizo, município de Itabuna.

Foram achados 148 quilos de maconha e 2 kg de pó para refino de cocaína. Segundo o comandante da unidade, coronel Robson Farias da Silva, as equipes empregadas na operação 'Garra de Arquimedes' realizavam rondas na localidade, quando homens suspeitos correram.

"Nossas equipes fizeram a varredura no perímetro e em uma construção abandonada acharam os materiais divididos em caixas", contou o oficial.

Também foram apreendidas duas balanças. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Territorial da cidade.