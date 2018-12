Cervejaria tem vagas para estagiários na Bahia

O Grupo Heineken está com inscrições abertas até o dia 20 para o seu programa de estágio. Podem participar da seleção, estudantes que estejam no antepenúltimo ou penúltimo ano letivo de graduação de diversos cursos e com inglês avançado. A empresa possui vagas nas áreas de assuntos corporativos, finanças, RH, jurídico, marketing, vendas e distribuição, produção, serviço ao cliente e logística. Inscrições no site www.99jobs.com/heineken/jobs/33037-programa-de-estagio-heineken-2019. Há vagas para Alagoinhas e Salvador.

Pacote de benefícios

Com início em fevereiro de 2019 e duração de, no máximo, dois anos, o programa oferece aos candidatos aprovados no processo benefícios como bolsa-auxílio, vale-alimentação, vale-transporte ou fretado, plano de saúde, seguro de vida e descontos em seus produtos.

Etapas da seleção

O processo de seleção será composto por quatro etapas: testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas individ uais e com os gestores das áreas.