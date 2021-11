CES 2022: Samsung leva 43 prêmios de inovação

A Consumer Eletronics Show (CES) só vai acontecer em janeiro do ano que vem (em Las Vegas, após a realização virtual em 2021), mas já divulgou alguns dos prêmios por inovação que serão entregues lá. A feira é conhecida como a maior de tecnologia do mundo e é palco de anúncio de novidades e planos das principais marcas do planeta.

Quem se deu bem foi a Samsung, que popou nada mais de 43 prêmios de inovação. O Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition levou o prêmio de Best of Inovation e ainda foi agraciado nas categorias Imagem/Fotografia Digital e Dispositivos Móveis & Acessórios.O dispositivo não está à venda no Brasil. Para quem não conhece, é um smartphone que permite quase 50 combinações de estilo, fazendo com que o usuário possa 'construir' o celular da sua maneira.

Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition

A marca coreana ainda levou prêmios em categorias de periféricos e acessórios de computador, hardware e componentes de computador, imagem/fotografia digital, tecnologias integradas, jogos, fones de ouvido e áudio pessoal, saúde e bem-estar, eletrodomésticos, componentes AV domésticos e Acessórios, Dispositivos Móveis e Acessórios, Casa Inteligente, Software e Aplicativos Móveis, Sustentabilidade, Tecnologias Vestíveis e Monitores de Vídeo.

Entre os porodutos premiados que podem sere encontrados no Brasil estão: Galaxy Watch4, os smartphones da Galaxy A Series, o Galaxy Buds2 e o Galaxy Book Pro 360.