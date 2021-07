 Cesinha, Saulo,  Davi Moraes e Luciano Calazans se juntam em  projeto musical  

Músicos talentosos se reúnem num projeto especial (Divulgação)

Formado pelos amigos Cesinha, Davi Moraes, Luciano Calazans e Saulo Fernandes, o Som do Sim é um encontro musical para celebrar a vida e as relações humanas. O grupo lança o primeiro single no próximo dia 8, através do Selo Alá, com distribuição da Altafonte.

Essa é pra Viver - de Samir Trindade, Gutão, Davi Moraes e Luciano Calazans - é o cartão de visitas. “É uma canção que define de cara os anseios de todos as amigos do Som do Sim. Em poucas linhas e muitas nuances sonoras, está uma arquitetura do que queremos ao mundo. Saúde, liberdade, consciência e fé”, resume Luciano.

Davi Moraes conta que, a cada vez que os quatro faziam algum trabalho juntos, a vontade disso se tornar maior crescia. “Esse grande momento chegou trazendo os sons e levadas que tanto amamos”, afirma.

“Das experiências musicais comuns a todos nós, somos uma banda de pessoas que se admiram e se amam, que fizeram som juntos em vários momentos da vida. Som do Sim surge para nos curar de todo o mal que a pandemia e o distanciamento social necessário nos causam através de sons e notas”, acredita Saulo Fernandes.





Ivete Sangalo continua abrindo explorando novos lugares (Divulgação)

Depois do Rock in Rio Lisboa Ivete Sangalo vai fazer show no Japão

Logo após se apresentar na edição 2022 do Rock in Rio Lisboa, Ivete Sangalo ruma para o Japão, onde vai cumprir agenda que será divulgada com detalhes, em breve. A cantora, que sempre está presente nesse evento, tanto no Brasil quanto no Exterior, canta no dia 19 de julho na mesma noite de Black Eyed Peas,

Ellie Goulding e David Carreira.

O show de Ivete é bastante aguardado no país do sol nascente, onde ela tem uma legião de fãs, incluindo os brasileiros e descendentes que vivem por lá. Em razão disso a artista e seu staff estão procurando organizar tudo nos conformes para quando desembarcar do outro lado do mundo fazer a festa.





Márcia Short (Canto do Galo Filmes)

Márcia Short estreia websérie Papo de Arte Negra

Papo de Arte Negra com Márcia Short é o nome da websérie protagonizada pela cantora baiana que traz em seis episódios uma abordagem da musicalidade negra feminina incorporada à produção artística na Bahia. Com estreia prevista para o dia 11 de julho, a websérie tem seis episódios, que serão exibidos sempre às 19h no canal da cantora no YouTube. O projeto cria espaço para as reflexões de uma artista negra com mais de 30 anos de carreira e vai além do fazer artístico ao refletir a trajetória de outras artistas baianas negras.

Nas conversas, Márcia fala de suas experiências e traz Lazzo Matumbi como artista convidado. Ao longo de cada episódio da websérie, ficam evidenciadas as dinâmicas da produção musical brasileira e os seus meandros de funcionamento com base em noções de gênero, raça, região e regionalismo.





Tio Paulinho comanda Forró da Galerinha

Neste sábado (3), acontece a live Forhappy, o Forró da Galerinha, a partir das 16h com a participação de Tio Paulinho e Espaço Musical, no Canal de Tio Paulinho no YouTube. Conhecido animador infantil de sucesso, Tio Paulinho costuma comandar o Bloco infantil Happy no Carnaval de Salvador fazendo o circuito Dodô (Barra Ondina).





TUM-TUM-TUM*

1 Um Tributo a Gonzagão é o novo projeto que vai reunir o cearense Raimundo Fagner e a paraibana Elba Ramalho, revisitando o belo trabalho do Rei do Baião. A produção é do baiano Carlos Araújo, o querido Carlão. Além de um CD, o projeto vai ganhar um DVD e depois, assim que for liberada a realização de shows, os artistas sairão em turnê pelo Brasil. E, claro, Salvador está incluída no roteiro, como adiantou Carlão.

2. Coisas que Não Entendo é o nome do single de Lazzo Matumbi, que estará disponível no dia 9 de julho em todas as plataformas digitais de streaming. A canção faz parte do álbum ÀJÒ (lê-se ajo), que celebra os 40 anos de carreira do artista e será lançado no final do mês de julho. O disco tem como co-produtor musical o guitarrista e multi-instrumentista Felipe Guedes.

3. A artista, compositora e historiadora Juliana Ribeiro promove às quartas-feiras, 19h o projeto O Som das Pretas Brasileiras. A estreia do será no dia 07 de julho, com a cantora e compositora Dhi Ribeiro (Brasília). Já no dia 14, ela recebe a cantora e atriz Renata Jambeiro (DF). E no dia 21 a cantora e compositora Luana Bayô (SP). Em seguida a cantora, atriz e professora Marilda Santana. As lives serão através do instagram: @julianaribeiro_oficial