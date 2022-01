Ceviche é a comida adequada para ser consumida no verão baiano

Desde que se tornou popular pelas bandas de cá, o ceviche tornou-se um prato quase onipresente nos cardápios das mais variadas especialidades. Também pudera! Desde que aprendemos a comer peixe cru com os japoneses, ficou bem mais fácil se apaixonar por essa delícia que, reza a lenda, nasceu com os incas lá pelos lados do Pacífico, mais precisamente em território peruano. E vamos combinar: para quem enfrenta um verão quente como o nosso, consumir comidinhas leves e frescas é muito mais saudável.

Ceviche com camarão e caju servido no Larribistrô

Claro, que assim como fizemos com o sushi, demos cá a nossa colaboração para deixar o prato com uma assinatura nacional. Afinal, porque não aproveitarmos a riqueza da nossa fruticultura no preparo? Com o perdão dos puristas, que mal faz em acrescentar um cajuzinho aqui, uma manga acolá para deixa-lo com o sabor mais, digamos, abrasileirado? Ou, sendo mais ousado, substituir o leche de tigre (caldo frio feito com suco de limão, pimenta, cebola, alho-poró, coentro, alho, gengibre e caldo de peixe) pelo caldo de lambreta, como faz o chef Fabrício Lemos com o ceviche que está no cardápio do Ori?

No Ori o ceviche leva caldo de lambreta e crispy de milho

Fato é que não se pode fugir muito da base do prato que exige peixe, ou mariscos, fresquíssimos. A escolha vai depender do gosto do freguês, podendo ser camarão, polvo, mexilhão e por aí vai. E o melhor de tudo, este é um prato fácil e rápido de preparar conforme você vai ver nas duas receitas que os chefs Mia Carazoli (Mariposa) e Guto Lago (Haack) preparam para nossos leitores.

Entre as muitas opções do Capulana está o ceviche de salmão

Mas se você não é daqueles que gosta de se aventurar na cozinha preparamos um roteiro com várias opões de lugares onde se pode degustar este prato na cidade. Do tradicional, como o do Capulana, aos mais inventivos como o do Jabu. Então, mãos à obra ou escolha o restaurante da sua preferência e peça o seu ceviche.

Chef Fabricio Lemos serve o ceviche de robalo no Omi, no Fera Palace

Onde comer:

Ori – @orisalvador – Tel. 71 98890 8357

Omí - @omirestaurante – Tel. 71 99653 5703

Mariposa - Terreiro de Jesus, nº 100 - @mariposapelourinho

La Taperia - @lataperiasalvador – Tel. 71 9871 1077

Capulana – @restaurantecapulana – Tel. 71 3022 2806

Barraca do Loro - @barracadoloro – Tel. 71 3015 0140

Haack Contemporâneo - @haak_restaurante - Tel. 71 99245-7754

Larribistrô – @larribistro – Tel. 71 99972 1122

Larriquerri - @larriquerri – Tel. 71 3043 0934

Nano Beach Club - @nanobeachclub - Tel. 75 99912 3132



RECEITAS

Ceviche de Banana da Terra - Chef Mia Carazoli (Mariposa)

Ceviche de banana da terra do Mariposa - Terreiro

Ingredientes: 200g de banana da terra em cubos pequenos/ 50g de tomate cereja em rodelas finas/ 50g de cebola roxa em tiras finas/ 50ml suco de laranja/ 40ml de sumo de limão/ 30ml de azeite extra virgem/ Sal e pimenta branca a gosto/ 5g de pimenta doce em cubos bem pequenos/ 2g pimenta dedo de moça bem pequena/ 5g coentro cortado finamente

Preparo: Descascar e Ralar 01 batata doce pequena fininha secar bem e fritar em óleo quente ate dourar, transferir para um prato com papel toalha, salgar a gosto, escorrer no papel toalha. Montar o ceviche em um aro ou num tigela que possa desenformar para dar formato. Colocar a palha de batata doce no topo. Enfeitar com brotinhos ou folhinhas de coentro. Usar o leite de tigre (caldo à base de suco de laranja ou limão), na base

Ceviche de robalo – Chef Guto Lago (Haack Contemporâneo)

Ceviche de robalo do chef Guto Lago

Ingredientes: 300 gramas de robalo/ sal a gosto/ 1 cebola média roxa picada/ coentro a gosto/ 5 gramas de pimenta dedo de moça/ sumo de dois limões

Preparo: Corte o peixe em cubos de aproximadamente 1cm. Misture todos os ingredientes e deixe a cebola por último. Adicione o suco de limão e sirva.





Ceviche de peixe - Chef Maurício Jasnievicz - Nanö Beach Club

Peixe fresco é a matéria prima do ceviche do Nano Beach

Ingredientes: 250gr de Peixe fresco em cubos/ 3 limões/ 3 pimentas dedo de moça / 30g de gengibre/ 60g de salsão / 3 cebolas roxa/ coentro a gosto

50ml de caldo de peixe

Para leite de tigre:

Em um liquiďificador misture o caldo de peixe, 10gr de gengibre, o suco de 20 limões, 1 pimenta dedo de moça, 1 cebola roxa, o coentro, sal e 10gr de peixe fresco. Bater tudo, passar na peneira e reservar na geladeira.

Para o ceviche:

Modo de preparo:

Corte o peixe em cubos de 2cm e em uma vasilha coloque o peixe com o suco do limão e sal. Reserve por 3 min coberto na geladeira. Corte a cebola em tiras finas, o salsão, gengibre, pimenta e o coentro, corte em pedaços pequenos e misture ao peixe já temperado. Adicione o leite de tigre na mistura e sirva. Pode ser servida com batata doce e milho cozido.