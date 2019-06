Chacrinha lidera indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

'Chacrinha: O Velho Guerreiro' lidera a disputa do 18º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que acontece dia 14 de agosto, com transmissão ao vivo para todo o país pelo Canal Brasil. A lista com os indicados foi divulgada nesta segunda-feira (17), pela Academia Brasileira de Cinema.

O filme do diretor Andrucha Waddington concorre ao Troféu Otelo em 12 categorias, seguido por ‘O Grande Circo Místico’, de Cacá Diegues, com 10 indicações, e ‘Benzinho’, de Gustavo Pizzi, com nove.

Ao todo, são 33 categorias - quatro delas, novas: melhor filme ibero-americano lançado no Brasil e as melhores séries brasileiras de produção independente de ficção, documentário e animação.

O público poderá ajudar seus favoritos, votando nas categorias Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Longa-Metragem Documentário, Melhor Longa-Metragem Estrangeiro e Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano.

Neste ano, a disputa reuniu 74 longas de ficção, 67 longas documentários, dois longas infantis, 55 curtas nacionais, além de 43 longas estrangeiros e 11 longas ibero-americanos.

“O Grande Prêmio apresenta um vasto panorama da indústria audiovisual brasileira e os profissionais e filmes finalistas refletem a pluralidade do nosso cinema. O objetivo da Academia é representar todas as gerações de cineastas”, disse o presidente da Academia Brasileira de Cinema, Jorge Peregrino.

Zezé Motta será a homenageada da 18ª edição, que tem como tema a música no cinema. Com 50 anos de carreira, Zezé já lançou 14 discos e fez mais de 40 filmes, além de 35 novelas.

Confira a lista completa de indicações:

Melhor longa-metragem de ficção

A Voz do Silêncio

Benzinho

Chacrinha: O Velho Guerreiro

O Grande Circo Místico

O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Melhor longa-metragem documentário

A Luta do Século

Ex Pajé

My Name is Now, Elza Soares

O Processo

Todos os Paulos do Mundo

Melhor longa-metragem infantil

Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério Italiano

O Colar de Coralina

Melhor longa-metragem comédia

Minha Vida em Marte

Mulheres Alteradas

Não se Aceitam Devoluções

Os Farofeiros

Todas as Razões Para Esquecer

Uma Quase Dupla

Melhor direção

Aly Muritiba, por Ferrugem

Andrucha Waddington, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Carolina Jabor, por Aos Teus Olhos

Gabriela Amaral Almeida, por O Animal Cordial

Gustavo Pizzi, por Benzinho

Melhor Atriz

Adriana Esteves, por Canastra Suja

Débora Falabella, por O Beijo no Asfalto

Gace Passô, por Praça Paris

Karine Teles, por Benzinho

Marjorie Estiano, por As Boas Maneiras

Melhor Ator

Daniel de Oliveira, por 10 Segundos para Vencer

Lázaro Ramos, por O Beijo no Asfalto

Murilo Benício, por O Animal Cordial

Otávio Müller, por Benzinho

Othon Bastos, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Stepan Nercessian, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Melhor atriz coadjuvante

Adriana Esteves, por Benzinho

Fernanda Montenegro, por O Beijo no Asfalto

Gilda Nomacce, por As Boas Maneiras

Laura Cardono, por Encantados

Marjorie Estiano, por Paraíso Perdido

Sandra Corveloni, por 10 Segundos para Vencer

Melhor ator coadjuvante

Ailton Graça, por Mare Nostrum

Enrique Diaz, por Ferrugem

Matheus Nachtergaele, por O Nome da Morte

Milhem Cortaz, por Canastra Suja

Otávio Müller, por O Beijo no Asfalto

Otávio Müller, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Melhor direção de fotografia

Fernando Young, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Gustavo Hadba, por Motorrad

Gustavo Hadba, por O Grande Circo Místico

Lula Carvalho, por 10 Segundos para Vencer

Mauro Pinheiro Jr, por Unicórnio

Walter Carvalho, por O Beijo no Asfalto

Melhor roteiro original

Aly Muritiba e Jessica Candal, por Ferrugem

André Ristum, por A Voz do Silêncio

Claudio Paiva, Julia Spadaccini e Carla Faour, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Gabriela Amaral Almeida, por O Animal Cordial

Juliana Rojas e Marco Dutra, por As Boas Maneiras

Karine Teles e Gustavo Pizzi, por Benzinho

Melhor roteiro adaptado

Carlos Dieges e George Moura, por O Grande Circo Místico

Felipe Hirsch, por Severina

Gustavo Lipsztein, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Jorge Furtado, Ana Luiza Azevedo e Vicente Moreno, por Rasga Coração

Murilo Benício, por O Beijo no Asfalto

Melhor direção de arte

André Weller, por Unicórnio

Artur Pinheiro, por O Grande Circo Místico

Dina Salem Levy, por Benzinho

Marcos Flaksman, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Rafael Targat, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Melhor figurino

Diana Leste, por Benzinho

Flávia Lhacer, por O Doutrinador - O Filme

Kika Lopez, por O Grande Circo Místico

Kika Lopes, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Marcelo Pies, por 10 Segundos para Vencer

Marcelo Pies, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Melhor maquiagem

Adriano Manques, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

André Anastácio, por O Animal Cordial

Catherine LeBlanc Caraes e Emmanuelle Fèvre, por O Grande Circo Místico

Marlene Moura, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Martín Macías Trujillo, por 10 Segundos para Vencer

Melhor efeito visual

Chacrinha: O Velho Guerreiro

As Boas Maneiras

O Grande Circo Místico

Motorrad

O Doutrinador - O Filme

Melhor montagem - ficção

Gustavo Giani, por A Voz do Silêncio

Idê Lacreta, por O Animal Cordial

Livia Serpa, por Benzinho

Lucas Gonzaga, por Motorrad

Mair Tavares e Daniel Garcia, por O Grande Circo Místico

Thiago Lima, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Melhor montagem - documentário

Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira, por Todos os Paulos do Mundo

Karen Akerman, por O Processo

Karen Harley, por Hilda Hilst pede Contato

Lorena Ortiz e Pablo Paniagua, por My Name is Now, Elza Soares

Natara Ney, por A Última Abolição

Richardo Farias, por Ex Pajé

Yan Motta, por Soldados do Araguaia

Melhor som

O Grande Circo Místico

As Boas Maneiras

O Animal Cordial

Legalize Já - A Amizade Nunca Morre

O Doutrinador - O Filme

Melhor trilha sonora original

Antonio Pinto, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Antonio Pinto, por O Banquete

Berna Ceppas, por 10 Segundos para Vencer

Edu Lobo, por O Grande Circo Místico

Elza Soaes e Alexandre Martins, por My Name is Now, Elza Soares

Melhor trilha sonora

Fabio Góes, por Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério Italiano

Frjat, Leoni e Vinícios Cantuária, por Intimidade entre Estranhos

Maria Gadú, por Todas as Canções de Amor

Mauricio Nader, por Rasga Coração

Sinai Sganzerla, por O Desmonte do Monte

Yan Motta, por Soldados do Araguaia

Zeca Baleiro, por Paraiso Perdido

Melhor longa-metragem estrangeiro

A Forma da Água

Bohemian Rhapsody

Infiltrado na Klan

Me Chame Pelo Seu Nome

Nasce Uma Estrela

The Square - A Arte da Disórdia

Três Anúncios Para Um Crime

Melhor longa-metragem ibero-americano

A Noiva do Deserto (Argentina)

Alguém Como Eu (Brasil, Portugal)

As Herdeiras (Paraguai, Alemanha, Brasil, Uruguai, Noruega, França)

Cachorros (Chile)

Uma Noite de 12 Anos (Argentina, Espanha, Uruguai)

Melhor curta-metragem de animação

Aquário

Guaxuma

Lé Com Cré

O Malabarista

Sobre a Gente

Melhor curta-metragem documentário

Azul Vazante

Copacabana Auschwitz

Cor de Pele

Um Corpo Feminino

Melhor curta-metragem de ficção

Adeus à carne

Nova Iorque

O Menino Pássaro

O Órfão

Peripatético

Melhor série brasileira de animação

Boris e Rufus

Cupcake e Dino: Serviços Gerais

Irmão do Jorel

Vivi Viravento

O Show da Luna!

Melhor série brasileira documentário

Aeroporto - Área Restrina

Arquitetos

De Carona com os Óvnis

Mil Dias - A Saga da Construção de Brasília

Melhor série brasileira de ficção

A Lei do Riso - Crimes Bizarros

Escola de Gênios

Mostra Tua Cara!

Natália