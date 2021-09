Champions terá Messi e Neymar nesta quarta; veja onde assistir

Após jogos emocionantes, a primeira rodada da Liga dos Campeões será finalizada nesta quarta-feira (15). Os oito duelos iniciais foram disputados na terça (14) e tiveram, entre os destaques, as vitórias do Bayern sobre o Barcelona por 3x0, em pleno Camp Nou, e do atual campeão, o Chelsea, por 1x0 em casa sobre o Zenit. Já o Manchester United de Cristiano Ronaldo foi derrotado de virada para o Young Boys, por 2x1, na Suíça.

Nesta quarta-feira (15), entrará em campo o Paris Saint-Germain de Neymar, Messi e Mbappé. O time francês enfrenta o Club Brugge, no estádio Jan Breydel, na Bélgica, às 16h, pelo Grupo A. No mesmo horário e pela mesma chave, o Manchester City recebe o RB Leipzig.

Saiba quais os confrontos desta quarta, onde assistir e os horários:

Besiktas x Borussia Dortmund - 13h45 - Jogo com transmissão da HBO Max e da TNT;

Sheriff x Shakhtar - 13h45 - Jogo com transmissão da HBO Max e do Space;

Club Brugge x PSG - 16h - Jogo com transmissão da HBO Max e da TNT;

Inter de Milão x Real Madrid - 16h - Jogo com transmissão da HBO Max e do Space;

Liverpool x Milan - 16h - Jogo com transmissão da HBO Max;

Manchester City x RB Leipzig - 16h - Jogo com transmissão da HBO Max;

Atlético de Madrid x Porto - 16h - Jogo com transmissão da HBO Max;

Sporting x Ajax - 16h - Jogo com transmissão da HBO Max;