Charles Henriquepédia é assaltado, decora placa e reconhece suspeitos

Foto: Reprodução/RedeTV

Charles Henriquepédia, quando participava do Pânico na TV costumava impressioanr o público por causa de sua memória invejável. Neste fim de semana, o artista novamente mostrou o seu dom quando foi assaltado ao sair de uma churrascaria, no Rio de Janeiro.

Três suspeitos renderam Charles e apontaram uma arma. Na ação, o celular de Henriquepédia e outros pertences foram levados.

Apesar da situação, o humorista conseguiu memorizar a placa do carro e as características dos homens, segundo o jornal O Dia.

De imediato e com as informações precisas, Charles ligou para a Polícia Militar, que conseguiu identificar o veículo e prender os suspeitos. Os homens reagiram e trocaram tiros com a PM. Dois deles foram atingidos e encaminhados para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.

No hospital, Henriquepédia reconheceu os assaltantes e recuperou seus pertences. Ele contou sobre o caso nas redes sociais nesta segunda-feira, 8.

“Hoje só quero agradecer a Deus pelo grande livramento. Fui assaltado saindo de uma churrascaria no Rio de Janeiro. Os bandidos colocaram uma arma em minha cabeça e levaram meus pertences, como celular, etc. Graças a Deus a polícia agiu rápido e como gravei a placa do carro, ligaram para a PM e meus pertences foram recuperados e os meliantes presos”, escreveu o humorista, que também compartilhou o boletim de ocorrência.