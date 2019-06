Charlize Theron e Seth Rogen formam um Casal Improvável

Uma sensação nostálgica é capaz de dar a partida para um relacionamento amoroso? É isso que os espectadores do longa Casal Improvável, que estreia hoje nos cinemas, descobrirão. Com direção do americano Jonathan Levine, responsável por outras comédias americanas como Os Caça-Noivas, Viagem das Loucas e Meu Namorado É um Zumbi, o filme conta a história de Fred Flarsky (Seth Rogen) e Charlotte Field (Charlize Theron).

Enquanto Fred é jornalista investigativo que está desempregado, Charlotte construiu uma carreira de sucesso e é o nome favorito para assumir a presidência dos Estados Unidos na próxima eleição. Os dois se conheceram quando Charlotte era babá de Flarky, e agora trabalharão juntos, o que os deixará novamente muito próximos.

Com Seth Rogen no elenco, a comédia tem um experiente ator do gênero atuando com Charlize, mais lembrada por filmes como Monster (2003), que lhe rendeu um Oscar.

Horários de exibição

UCI Orient Shop da Bahia Sala 1 (dub): 18h40, 21h20 (leg) | Sala 11 (dub): 14h UCI Orient Shop Barra Sala 6: 14h30, 17h10, 19h50, 22h30 Cinépolis Bela Vista Sala 7 (leg): 22h15, 21h (dub) Cinépolis Salvador Norte Sala 8 (dub): 16h30, 22h Cinemark Sala 7 (leg): 15h, 18h, 20h50 Espaço Itaú Glauber Rocha Sala 2 (leg): 13h20, 18h10, 20h30