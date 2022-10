Chef Karine Poggio cria cardápio especial de boteco para o happy hour do Bistrô das Artes

Foi em julho último que a chef Karine Poggio apresentou ao público o primeiro cardápio com sua assinatura para o Bistrô das Artes. Três meses depois, com o restaurante já consolidado como uma das melhores opções pra se comer do Santo Antônio Além do Carmo, a chef anuncia um menu especial para o verão. Batizado de Boteco no Bistrô, o cardápio é composto de entradinhas para compartilhar enquanto se assiste ao espetáculo do sol cair sobre o mar das janelas do belo prédio histórico onde o restaurante está instalado. A novidade, que inclui delícias como o Fumeiro com Manteiga de Limão e Cebola Caramelizada, Lambreta com Cebola e Vinho ou com Creme, Bacon e Vinho.

A carne de fumeiro vem com limãozinho espremido por cima

O Polvo à Feira (com Batatas, Páprica e Azeite) e os Snacks de Tartar de Carne do Sol com Maionese de Coentro e Purê de Cebola, também são boas pedidas, dentre outras criações simples, porém saborosas, contidas na proposta da chef que disponibiliza o novo serviço de quarta a domingo, das 15h às 20h, num clima de happy hour. Vale ressaltar que ao longo do dia, tanto no almoço quanto no jantar, o menu tradicional da casa (aquele lançado em julho passado) no qual a chef conta um pouco da sua história com a cozinha, será servido normalmente. Dividido em capítulos, o cardápio reflete diferentes momentos de sua relação com a Gastronomia, começando pelas referências ao Recôncavo Baiano, sua vinda a Salvador e um mais recente, reflexo dos seus estudos da comida de terreiro e das influências africanas e asiáticas de sua comida de fusão.

Camarão ao alho e óleo

"A ideia do Boteco no Bistrô surgiu para aproveitar essa vocação natural do Carmo pra contemplação do pôr do sol e a chegada do verão. Estamos com uma carta de drinks muito bonita e incrementada, assinada por Isa Fornari (Isadinha), então, pensamos em trazer um cardápio específico para esse horário de fim de tarde, que a gente vai, posteriormente, agregar ao nosso cardápio fixo, porque as entradinhas ficaram muito boas e já foram aprovadas pelos nossos clientes, conta Karine Poggio".

Polvo à feira: referência das tapas espanholas

A proposta, segundo ela é oferecer estas opções que remetem aos petiscos de boteco, só que preparados dentro da gastronomia que ela faz. E é isso mesmo, a carne de fumeiro com farofa de limão, por exemplo, é exatamente como a gente come em boteco mesmo, com direito a limãozinho espremido em cima, mas já com esse toque na farofa. O mesmo acontece com as opções de lambreta, a tapioca suflada com tartar de carne do sol, da carne do sol que é do jeitinho que fazemos em casa, ou nos botecos por aí. A diferença está no sabor e no requinte da apresentação.

Os drinques autorais caem bem com os petiscos

Aliado a comida de boteco, a chef traz ainda referências das casas de tapas (os botecos ibéricos), aprendidas nos tempos em viveu na Espanha. De lá tem o Polvo à Feira, o tradicional Polvo à Galega, e os Gambas Al Ajill". "A ideia é essa, dar um toque mais gastronômico para os petiscos de boteco, dando uma cara mais especial para o cliente que quiser vir curtir o pôr do sol", explica. Seja no almoço, jantar ou meio fim da tarde, o Bistrô das Artes é daqueles lugares que não podem deixar de ser visitados. Seja pela cozinha seja pelo ambiente decorado com obras de artes e antiguidades pelo designer Nino Nogueira que mantém sua galeria lá. E o melhor, tudo que está lá, da cadeira que a gente senta aos quadros e objetos, tudo está à venda.

Pôr-do-sol visto da janela do bistrô

Serviço:

@bistrodasartescarmo

Rua do Carmo, nº 8, Carmo

Funcionamento: de quarta a sábado, das 12h às 21h, e aos domingos, das 12h às 20h.