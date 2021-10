Chef Vini Figueira é o próximo comandante da Cozinha do Hidden

Após duas semanas de sucesso de público e crítica, com o restaurante Amado, de Edinho Engel, à frente da cozinha, o Hidden recebe, a partir desta quarta-feira (20), às 16h30, o chef Vinicius Figueira, do restaurante Vini Figueira Gastronomia.

O novo titular ficará a frente da Cozinha do Chef pelas próximas duas semanas com um cardápio criado exclusivamente para o projeto.

No menu, com três opções, o público poderá optar entre entradinhas para compartilhar (mix de camarão empanado na tapioca, dadinhos de tapioca e coxinha de moqueca), além de arroz de rabada com agrião, e um Fideuá de frutos do mar.

O projeto, que está na segunda edição baiana, e tem na curadoria de gastronomia o jornalista Ronaldo Jacobina, opera no sistema de autosserviço e tem como carro-chefe a enogastronomia, além de cervejas Baden-Baden, drinques especiais a base de gin e música com atrações diárias.

Sobre o Hidden

O modelo de entretenimento nasceu em Brasília há cerca de quatro anos e tem como conceito dar vida a espaços abandonados através de pequenas intervenções físicas, programação cultural e artística, proporcionando ao cliente uma experiência diferente de um bar ou restaurante. A programação diária, assim como outras informações estão disponíveis nas redes sociais do projeto: @hidden.salvador.

Serviço:

O que: Hidden

Onde: Rua Almirante Barroso, nº 149, Rio Vermelho.

Quando: Quarta a sábado

Hora: A partir das 16h30