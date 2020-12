Chefs e confeiteiros ensinam a preparar sobremesas para deixar o Natal mais doce

O Natal deste ano não será como aquele que passou. Por recomendações da ciência, a tradicional festa cristã não terá beijos, abraços e nem aqueles reencontros familiares que costumam acontecer todos os anos.

A orientação é de que a reunião se restrinja àqueles com os quais temos convivido nos últimos meses. Portanto, nada de amigos ou parentes distantes que não vemos há muito tempo em torno da mesa.

Mas quem disse que isso é motivo para não festejar? Afinal, Natal é Natal e será sempre um momento de alegria, de refletir e, claro, de renovar as esperanças, de celebrar a vida.

Então vamos adoçar a festa. Vai ter vinho sim, vai ter peru, panetone, tender e, claro, doces, muito doces.

Para quem gosta de ir pra cozinha preparar a ceia e ganhar os elogios, vamos dar uma ajudinha aqui. Solicitamos a alguns chefs confeiteiros receitas que vão auxiliar a dar uma renovada no cardápio tradicional da sua casa e impressionar até mesmo aqueles que estão acostumados com o seu habitual menu.

No time tem desde os premiados chefs Lisiane Arouca (Ori e Origem), Lomanto Oliveira (Fasano) até confeiteiros de marcas conhecidas de todos nós como a Tortarelli, Sodiê, Viva Gula, Chocolat du Jour, e até a novíssima Casa Ópera, que funciona exclusivamente no ambiente virtual.

Para quem restrição a açúcar, mas não abre mão do doce, tem ainda a dica da Deli Diet cujos doces não devem a nenhum outro feito com açúcar que existe no mercado.

E se você não é daqueles (as) que gosta de colocar a mão na massa, muito menos no açúcar, selecionamos algumas opções de lugares que não só criaram novidades para a mesa de doces de Natal deste ano, como entregam em casa ou oferecem o serviço take away.

Do Fasano sai a Torta de Frutas Vermelhas, com base de pão de ló de amêndoas e outras gostosuras para sua mesa. Mas se a ideia for comer fora de casa, o restaurante do hotel vai funcionar com um cardápio especial que inclui o Camembert com Fichi Arrosto (queijo ao forno com figo assado, favo de mel e amêndoas), além da Crostata di Mandorla (torta crocante de amêndoa, avelã e macadâmia, com cobertura de chocolate), doce típico da região da Sicília.

Tudo preparado pelo tarimbado chef Lomanto Oliveira. Os pedidos podem ser realizados até o dia 15/12, das 10h às 18h, e a retirada será realizada no Hotel mediante agendamento. Para reservas, o contato é o (71) 2201-6300.



Quem também caprichou no cardápio de doces especiais para o Natal foi a Viva Gula. De lá sai desde Trufa de chocolate com morangos até torta búlgara natalina.

Para quem não abre mão de ter o sabor e as cores vivas da tradicional torta Red Velvet, a dica é a da Coffeetown, a melhor da cidade. Para os fãs de frutas, a dica é a Torta Mousse de Morango do restaurante La Pasta Gialla.

Da Tortarelli, dentre tantas delícias criadas para a ocasião, a sugestão da coluna é a torta crostata de frutas secas que é feita com casquinha de massa sablèe de chocolate com brigadeiro de chocolate, nozes e amêndoa e crocante de castanhas, coberta com frutas secas.

Outro item que não pode faltar na mesa de doces natalinos é o bolo pão de mel. O da Tortarelli lembra um bombom. Tem casquinha de chocolate meio amargo por fora e dentro, tem bolo de mel com gengibre, canela e recheio cremoso de doce de leite. Difícil resistir!

Para quem gosta de novidades, sugerimos dar uma olhada no cardápio da Casa Ópera que não tem loja física, mas arrasa nas criações, incluindo sua linha bean to bar,de chocolates de origem, batizada de Trópico Chocolates. A confeitaria virtual, que atende pelo Instagram, tem tortas e outras criações de dar água na boca. Uma das receitas destas coisas saborosíssimas, apresentamos aqui para quem quiser se aventurar na cozinha.

Outra marca que criou doces especiais para este Natal foi a Sôdiê que apresenta duas sugestões novíssimas: a torta Natale, feita de massa de nozes, recheios de trufas brancas com mix de frutas secas e baba de moça com crocante de nozes, cobertura de mousse branco, mix de frutas secas, nozes crocantes e cerejas na decoração.

A outra opção é a Santa Claus, torta preparada com massa de nozes, recheios de doce de leite com crocante de nozes e baba de moça, cobertura de mousse branca, fios de ovos, crocante de nozes e cerejas na decoração.

No lugar dos panetones, este ano a Sôdie Doces apostou em sobremesas artesanais com sabores que remetem aos livros de receitas das avós. “Reunimos nozes, frutas secas, baba de moça e fios de ovos em tortas que vão surpreender pelo sabor”, afirma Cleusa Maria da Silva, fundadora da marca.

Como tudo neste ano será diferente, desta vez, começamos a ceia aqui na coluna pelos doces. Nossa intenção é fazer da sua noite de Natal uma cascata de doçura. Na semana que vem, vamos de pratos salgados, apresentando sugestões de comidas especiais para a ceia, para além do peru. Até a próxima semana!

Receitas:

Bolo de Chocolate Sem farinha de trigo - @casaopera

Ingredientes: 112g de manteiga/ 225g de chocolate 70%/ 6 gemas/ 225g de açúcar refinado/ 3 claras/ 25g de fécula de batata

Preparo: Unte uma forma de 20cm com manteiga e fécula. Derreta a manteiga e o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas (de 15 em 15 segundos para não queimar). Bata as gemas com o açúcar na batedeira por 3 minutos. Junte o chocolate ao creme de gemas, aos poucos. Bata as claras em neve e incorpore delicadamente à mistura. Coloque na forma e leve para assar em forno pré-aquecido a 180graus por aproximadamente 18 minutos. Desligue o forno e deixe a porta entreaberta por mais 2 minutos. Leve para geladeira de um dia para o outro.Sirva com creme chantilly, sorvete ou “anglaise”.

Taça refrescante natalina - @lisianearouca

Rendimento 20 porções

Ingredientes:

Para a Mousse de limão: 800g de leite condensado/ 400g de creme de leite/ Suco de 5 limões/ 200g de morangos frescos/ 200g de amoras frescas/ 200g de mirtillo fresco

Para o Chantilly: 1 litro de creme de leite fresco gelado/ 3 colheres de sopa de açúcar/ Crumble de pistache/ 100g de pistache triturado/ 50g de manteiga/ 140g de farinha de trigo/ 50g de açúcar

Para o Bolo de limão: 120g de manteiga/ 100 ml de leite/ 210g de farinha de trigo com fermento/ 180g de açúcar/ 2 ovos/ Raspas de limão

Preparo da mousse: Misture todos os ingredientes em uma vasilha com a ajuda de um fouet e reserve na geladeira

Preparo do chantilly: Leve os dois ingredientes a batedeira e bata até ponto de chantilly

Preparo do crumble de pistache: Misture todos os ingredientes de uma só vez até virar uma farofa. Leve ao forno até dourar (aproximadamente 30 minutos).

Preparo do bolo: Em uma batedeira, coloque o açúcar com a manteiga até esbranquiçar, coloque em seguida os ovos e bata um pouco mais. Coloque os outros ingredientes e bata em velocidade baixa só para misturar por completo. Asse em forno médio por 35 minutos.

Montagem: Em uma vasilha de vidro alta, coloque metade da mousse de limão, em seguida coloque metade das frutas frescas cortadas, o bolo cortado em cubos, por cima uma camada de chantilly e um pouco de crumble. Repita todas as etapas novamente e finalize com as frutas frescas e o crumble. Leve à geladeira até a hora de servir.

Bolo de chocolate sem açúcar - @delidiet

Ingredientes: 10 ovos/ 100ml de leite líquido desnatado / 100ml de leite de coco/ 100ml de óleo/100g de adoçante forno e fogão/ 260g de farinha de trigo/ 60g de cacau/ 20g de fermento 20g.

Preparo: Bater os ovos, clara e gema separadamente. Colocar o adoçante seguido do leite e o leite de coco. Acrescente o óleo. Depois coloca a farinha de trigo com o cacau e o fermento. Levar ao forno á 180 graus durante 45 minutos.

Petit Gateau du Jour - @chocolatdujour

Rende 6 forminhas

Ingredientes: 60g chocolate 70% cacau/ 60g de chocolate ao leite 45% cacau/ 2 ovos/ ¼ de xícara (chá) de manteiga sem sal/ ¼ xícara (chá) açúcar (50g)/ ¼ xícara (chá) de farinha de trigo (40g)/ 1 pitada de sal.

Preparo: Pré-aqueça o forno a 190º C. Derreta o chocolate junto com a manteiga em banho-maria (no micro-ondas pode colocar de 30 em 30 segundos até derreter). Em uma tigela bater os ovos com o açúcar e na sequência colocar a farinha e o sal, enquanto o chocolate esfria. Acrescente o chocolate derretido com a manteiga e misture. Deixe descansar por 15 minutos na geladeira. Preencha as forminhas com a massa e reserve um pouco da massa pra finalizar. Acrescente um bombom ou trufa no centro de cada forminha e depois complete com o restante da massa para cobrir o bombom. Leve ao forno por 8 a 10 minutos. Desenforme no prato para servir. Para finalizar, se quiser, polvilhe açúcar de confeiteiro ou cacau em pó e acrescente uma bola se sorvete de baunilha ou sirva com creme de chantilly.



