Chefs ensinam a preparar pratos com quatro ingredientes fáceis de encontrar na despensa

Em tempos de quarentena, a cozinha tem sido um dos lugares preferidos de muita gente. Seja pelo prazer de criar novos pratos seja pela necessidade de botar a comida na mesa, certo mesmo é que preparar o próprio rango tem sido cada vez mais comum no dia-a-dia dos baianos. Com a questão da mobilidade limitada, imposta pela pandemia, não dá pra ir ao mercado sempre que a receita requer um ingrediente mais específico. Daí, a ordem é se virar com o que tem disponível na despensa.

Pensando nisso, resolvemos propor a quatro chefs de cozinha o desafio de criar quatro pratos com apenas quatro ingredientes. De preferência, os que costumamos ter em casa. Para facilitar a vida deles, resolvemos deixar de fora da conta o alho, o sal e a pimenta do reino. Ou seja, estes temperos estão liberados para serem usados juntamente, se for o caso, dos quatro outros escolhidos por eles.

O desafio foi aceito por Andrea Nascimento, do Solar Gastronomia; Marquinhos Lima, confeiteiro que atende encomendas; Cadu Moura, que além de integrar o staff do Buffet Amado, comanda um canal no Youtube onde prepara, com muito humor, receitas fáceis de executar; e Carlos Augusto, que está frente da cozinha da Cantina Buoni Amici.

Acostumados a contar com um arsenal de insumos à disposição, eles tiverem que abrir mão da fartura para preparar pratos enxutos, mas não menos saborosos. Embora não tenha sido combinado - a criação era livre – o resultado foi um menu completo que vai da entradinha de pão de queijo, aos pratos principais (massa e frutos do mar) - e doce de ovos de sobremesa.

Um luxo que você pode reproduzir separadamente, ou numa degustação em quatro tempos (se quiser se “amostrar” na cozinha). Generosos, nossos ilustres convidados, nos enviaram suas receitas para que pudéssemos disponibilizar para você reproduzi-las aí na sua casa. Agora o desafio é seu. Mande brasa!

(Divulgação)

Pão de queijo de calabresa

Pão de queijo de calabresa (Cadu Moura - @cadumouratv, no insta, e chefcadumoura, no Youtube)

Ingredientes: 200 ml de creme de leite (tem que ser o de caixinha ) | 150g de queijo minas (padrão ou frescal) ralado | 150g de polvilho azedo | 100g de calabresa ralada

Preparo: Em uma tigela coloque todos os ingredientes e misture bem. Se precisar, acrescente, aos poucos, mais 50g do povilho até chegar no ponto. A massa ficará melada e meio mole, mas é assim mesmo. Com ajuda de duas colheres ou boleador de sorvete pequeno, modele os pães de queijo e coloque numa assadeira untada com manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 180° por 25 minutos.

(Divulgação)

Ravioli com molho pomodoro fresco

Ravioli com molho pomodoro fresco (Carlos Augusto - Cantina Buoni Amici - @cantinabuoniamici)

Ingredientes: Azeite doce | tomate pelatti | manjericão | alho | sal

Preparo: Recheia o alho no azeite, depois coloca o tomate pelatti, o manjericão e o sal, e deixa apurar por alguns minutos. Deixa esfriar um pouco ,ajusta o sal e bate a metade do molho no liquidificador, depois mistura com o que ficou na panela. Joga em cima da massa já cozida e decora com manjericão.

(Divulgação)

Menage a trois do Solar

Ménage à trois Solar (Andrea Nascimento – Solar Gastronomia - @solargastronomia)

Ingredientes: 150g de camarões com rabo (sugestão: tamanho 31/35) | 6 colheres de sopa de azeite doce | 2 tomates rasteiros maduros cortados ao meio | 90g de brócolis fresco | sal e pimenta do reino a gosto

Preparo: Limpe e tempere os camarões com pimenta do reino sal e azeite doce. Reserve. Em uma frigideira no fogo alto, aquecer um pouco de azeite. Colocar o tomate com a parte aberta pra baixo e abaixar pra fogo médio. Acrescentar os camarões, grelhar de um lado por três minutos e mais dois minutos do outro. Acrescentar o brócolis e refogar por mais doisminutos. Corrigir sal e pimenta do reino, apagar o fogo e regar com mais azeite doce antes de servir.

(Divulgação)

Doce de Ovos

Doce de Ovos (Marquinhos Lima – Encomendas - @marquinhoslimaa)

Ingredientes: 1 xícara e 1/2 (chá) de açúcar cristal | 3 ovos | 1 litro de leite | vinagre ou limão

Preparo: Em um liquidificador, coloque o açúcar, os ovos e o leite. Bata por aproximadamente 10 minutos e depois leve ao fogo. Assim que levantar fervura, coloque umas gotas de vinagre ou limão. Cozinhe em fogo brando até dourar. Canela para aromatizar deixa o sabor ainda melhor.