Chefs estrelados preparam menus especiais para celebrar o Dia dos Pais em casa

Ainda não será desta vez que a família se reunirá em torno da mesa para celebrar uma data importante. Por precaução, a Prefeitura de Salvador adiou para a próxima segunda-feira (10) o início da segunda fase do plano de flexibilização que inclui a abertura de bares, restaurantes e outros serviços não essenciais. A justificativa, compreensível, é evitar uma corrida aos restaurantes e provocar aglomeração, como é comum em datas como o Dia dos Pais, que será festejado neste domingo.



Como diz o ditado, “cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém”, afinal não podemos esquecer que estamos numa pandemia. Mas não será por isso que as pessoas que costumam apreciar a cozinha do seu chef preferido, especialmente em datas especiais, vão precisar abrir mão deste prazer. Os bons restaurantes da cidade criaram menus especiais para o Dia dos Pais e acionaram seus serviços de motoboys para leva-los até a casa do cliente.



Pode não ser a mesma coisa, mas nestes tempos sombrios é o que temos pra hoje. Sem beijo, sem abraço, mas com a mesa farta. Afinal, mesmo não podendo materializar esses afagos, pelo menos a alma ficará mais alegre. Pensando nisso, o Correio selecionou dicas de lugares que representam a boa gastronomia para ajuda-lo a celebrar seu paizão com pratos à sua altura. Escolha o chef de sua preferência e Feliz Dia dos Pais. Ah! A lista está em ordem alfabética.

Amado – @restauranteamado – Pedidos 71 3039 5561 ou 99231 4660. Agora com o chef Danilo Fernandes no comando da cozinha, a casa de Edinho Engel está com cardápio novo. No Dia dos Pais, algumas das novidades estarão no menu especial. Tem arroz de pato à mineira, costela Angus, Nhoque de batata roxa e bacalhau em natas.

Cremonini – @cremoniniristorante – Pedidos 71 99611 6271

O chef italiano Massimo Cremonini preparou menu especial que inclui paleta de cordeiro, filé à parmegiana, fettuccini, gnocchi mare e monti e outras iguarias, além de entradas como steak tartar, burrata e gamberi dello chef. Para adoçar, tem brownie caseiro e torta de maçã.

Chez Bernard – @chezbernard – Pedidos 71 99911 1130

Sob comando do chef Laurent Rezzete na cozinha, o restaurante francês criou dois menus para o Dia dos Pais. O Provence, para quatro pessoas ( R$348) tem bolinho de bacalhau, linguine com frutos do mar e mousse de chocolate. Já o menu Alsácia, também para quatro pessoas (R$ 439), vem com quiche, filé com batata e éclair de baunilha. Neste domingo, a casa não cobrará taxa de entrega.

Larriquerri - @larriquerri – Pedidos (71) 99972-1122

"Tem comida que é igual a abraço apertado de pai", diz a chef Rosa Guerra que, além do cardápio normal de domingo, inclui para o Dia dos Pais feijoada, maniçoba, rabada e sarapatel, pratos que, segundo ela, são a cara dos saudosos encontros em família. O cardápio completo está no www.soularri.com.br, plataforma recém-lançada para facilitar os pedidos do serviço "Larri Em Casa".

La Taperia – @lataperiasalvador - Pedidos 71 3334 6871 ou 98716 1077

Para quem não abre mão das delícias do celebrado La Taperia, o chef Jose Mórchon caprichou em três opções de combos que incluem entradas, paella marinera como prato principal e sobremesas. A casa do espanhol também preparou uma carta de vinhos especial e outra de cervejas para celebrar a ocasião.

Manga – @mangarestaurante - Pedidos 71 99296 3232.

Kate e Dante Bassi esgotaram os pedidos do churrasco especial para a data, mas vão continuar recebendo pedidos para a sobremesa, que é um kit de sorvete preparado especialmente para o Dia dos Pais.

Mercato del Mare – @mercatodelmare - Pedidos (71) 98151-5221 ou 3565 4885

Tá aí uma boa surpresa desta lista. A casa, que fica em Jaguaribe, reúne boa cozinha e preço justo. Para o Dia dos Pais, o chef preparou a tradicional paleta de cordeiro, assada por mais de quatro horas e servida com cuscuz marroquino (R$140). Para não fugir da essência, tem ainda o bacalhau gratinado com natas, em porções que servem de duas a quatro pessoas (R$80 e R$ 150). Para brindar em família, uma boa opção é o balde com seis long necks a R$30.

Ori – @orisalvador – Pedidos (71) 98890-8357.

De entradinhas como o Pãozinho com carne (R$ 30 – 4 unidades) a pratos individuais como Arroz de frutos do mar (R$ 75) e Moqueca de camarão (R$ 125) passando pelas sobremesas de Lisiane Arouca como a Chocotarte: massa de biscoito com brownie com doce de leite, creme inglês e sorvete de frutas vermelhas (R$ 28). Além destas, o menu do Dia dos Pais tem várias outras opções.

Origem - @restauranteorigem – Pedidos (71) 99202-4587

O chef Fabrício Lemos o Origem entregará almoço, com pratos para até quatro pessoas e menu infantil. As opções são paella de frutos do mar com aioli, arroz de polvo e filé ao molho de cogumelos com arroz de brócolis, batata palha e purê de mandioquinha, dentre outras sugestões.

Pasta em Casa – @pastaemcasa – Pedidos (71) 99904-2244 ou 3334-7232

O chef Celso Vieira preparou uma porção generosa da Bacalhoada do Pasta que vem com postas grossas do peixe, legumes e verduras cozidos. O chef faz ainda um convite às famílias – e aos pais, claro – para uma participação especial: o preparo de um pirão, que une a melhor farinha de Nazaré ao caldo do cozimento do bacalhau. O custo é de R$ 230.

Soho – @sohorestaurante – Pedidos 71 3322 4554 Marina e 71 3453 5445 Paseo Itaigara

O mais badalado japa da cidade, o Soho tem várias opções para o Dia dos Pais. O chef Marcelo Fugita preparou combos de atum com fois gras, barriga de salmão, vieira trufada e camarões com queijo brie e mel, dentre outras pedidas. O cardápio completo pode ser conferido no instagram da casa.