Chevrolet S10 Z71 tem qualidades, mas preço é maior do que o das rivais

O mercado de picapes médias no Brasil é bastante competitivo, com rivais bem equalizados. Para se sobressair, é preciso investir em novas configurações e oferecer equipamentos exclusivos. A Chevrolet está atenta a essas oportunidades, foi a primeira a lançar um veículo conectado nesse segmento e, agora, apresentou uma versão com estilo aventureiro, a S10 Z71.

Dessa vez, o fabricante não foi pioneiro, veio depois de duas concorrentes: Ford Ranger Storm e Nissan Frontier Attack. O trio tem o mesmo apelo, com destaque para adereços que evocam o off-road. Todas elas são calçadas por pneus de uso misto. A S10 Z71 oferece de série santoantônio tubular, alargadores de para-lamas, estribos laterais e bancos de couro - bastante uteis para o uso fora de estrada, por não acumular poeira e não absorver água, por exemplo.

Dê play e assista a avaliação

A mecânica é a mesma de outras versões do utilitário da Chevrolet: motor 2.8 litros turbo diesel e transmissão automática de seis velocidades. O propulsor de quatro cilindros entrega 200 cv de potência aos 3.6000 rpm e 51 kgfm de torque aos 2 mil giros. Obviamente, a tração é 4x4, o acionamento é eletrônico, feito por meio de um seletor no console central.

De acordo com o Inmetro, o consumo de diesel é de 8,3 km/l na cidade e de 10,6 km/l na estrada. Em nossas medições, aqui na Bahia, o resultado foi ligeiramente superior: 8,6 km/l em trechos urbanos e 10,9 km/l em rodovias.

A picape acelera muito bem e, desde a última atualização da turbina, a entrega de torque é mais linear.

Essa versão conta com seis airbags e acabamento em couro para os bancos Com 7 polegadas, a central multimídia é intuitiva O acionamento da tração é feito por este seletor (Fotos: GM)

No off-road a picape melhorou a aderência graças aos pneus de uso misto, que melhoram o tracionamento em pavimentos ruins. Também é útil nesses pisos o controle de velocidade para descidas íngremes. O sistema, acionado por um botão no painel, evita derrapagens e, com ele ligado, o motorista não precisa acelerar ou frear.

Pela proposta da picape, a Chevrolet deveria ter instalado um sistema de mapas via GPS na central multimídia, como é oferecido em outras versões, como a High Country. Um outro contrassenso: a Chevrolet é pioneira na adoção do sistema de um chip de dados embarcado, que possibilita até comandos remotos por meio de um aplicativo de smartphone, mas essa versão não conta com a tecnologia.

Custo e manutenção

A S10 Z71 custa R$ 274.800, e é mais cara que suas duas rivais: Ranger Storm (R$ 246.190) e Frontier Attack (R$ 263.790). Em relação à manutenção programada, que em todas deve ser feita a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, o preço médio de cada uma das seis primeiras é: Frontier (R$ 1.099,50), Ranger (R$ 1.345,67) e S10 (R$ 1.362,67). A Ford oferece cinco anos de garantia, enquanto Chevrolet e Nissan cobrem por três anos.

A picape tem capacidade para 1.134 kg e a caçamba comporta até 1.061 litros (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

A Z71 é a única das três com acabamento em couro para os bancos e tem seis airbags - a Storm conta com sete e a Attack com apenas dois. A Chevrolet conta com mais de 500 concessionárias no país, a Nissan com 186 e a Ford com 110. A dica para quem vai comprar: se for produtor rural ou empresário, opte pela modalidade de venda direta para usufruir do desconto de 8%.

A era elétrica

A configuração movida a eletricidade da Silverado, picape de maior sucesso da Chevrolet nos Estados Unidos, foi apresentada em janeiro e tem autonomia estimada de 640 quilômetros e será montada sobre a nova plataforma Ultium.

A autonomia da Silverado elétrica é de até 640 km com uma carga completa

A versão RST irá oferecer 670 cv de potência e mais de 100 kgfm de torque, o que promoverá uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. O utilitário é compatível com sistemas de carregamento rápido de até 350 kW, permitindo ampliar a autonomia em 160 km em apenas 10 minutos, de acordo com estimativas da General Motors.

A Silverado EV chega ao mercado norte-americano em 2023 e será produzida na Factory Zero da GM em Michigan, uma instalação de quase 40 anos adaptada com um investimento de US$ 2,2 bilhões dedicado à produção carros elétricos nos EUA.