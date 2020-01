'Chupa, Fábio Jr': Com 17º divórcio, Gretchen atinge marca de um casório a cada dois anos

O fim do casamento entre Gretchen e o português Carlos Marques, apesar de repentino, não foi exatamente surpreendente. Acontece que em suas exatas seis décadas de trajetória, a 'Rainha do Rebolado' acumulou casórios e, consequentemente, divórcios.

Com o 'gajo', a mãe de Thammy Miranda trocou alianças pela 17ª vez, atingindo uma marca que nem Fábio Júnior, que permanece com a 'modesta' marca de sete, foi capaz de alcançar.

Outro dado esclarecedor, para não dizer estarrecedor, mostra que desde que se casou pela primeira vez -- em 1981, com o sertanejo Crystian --, a musa teve um total de 17 casamentos em 39 anos, dando uma média de um casamento a cada dois anos e três meses.

Em 2017, em bate-papo com o youtuber Matheus Mazzafera, Gretchen tentou "aliviar a barra", dizendo que se casou apenas uma vez. Entretanto, sua biografia e as entrevistas que concedeu durante a carreira mostram que, sim, ela acumulou um time de futebol, com direito a reservas, de ex-maridos.

Gretchen já falou de seus casamentos anteriores diversas vezes em programas de televisão. Somente no Superpop, apresentado por Luciana Gimenez na RedeTV!, levou boa parte de seus antigos parceiros para compartilhar detalhes de suas rotinas, intimidades e planos.

Com todos os 17 parceiros listados, Gretchen dividiu o mesmo teto e levou uma vida de casada. Mas com apenas cinco deles houve a oficialização da relação, com cerimônias civis ou religiosas. Em "homenagem" a trajetória da diva que fez a alegria das igrejas e buffets de casamento, confira, abaixo, uma lista de todos os participantes de um imaginário "De Férias com o Ex, Gretchen Edition":

Chrystian: O pioneiro na trajetória de Gretchen foi o sertanejo da dupla Crystian e Ralf. A dupla oficializou a união em 1981, quando a cantora tinha 22 anos. Entretanto, o casamento durou poucos meses, pois ela descobriu que o cantor a traiu por diversas vezes com algumas chacretes. Silva Neto: A relação com o delegado também honrou a média, duranto pouco menos de dois anos entre 82 e 83. Da união nasceu o filho mais velho da Rainha do Rebolado, Thammy Miranda. Repetindo a receita do casamento com Crystian, essa relação também chegou ao fim após ela ter descoberto relações extraconjugais do ex. Décio Nascimento: pai de Delcinho, segundo filho de Gretchen. Em sua biografia, cantora revelou ter sido vítima de violência doméstica, por isso decidiu se separar. Paulo Aversani: pai de Serginho, terceiro filho da cantora. Eles ficaram juntos por "incríveis" quatro anos, mas novamente Gretchen descobriu que, igual a Crystian, ele estava saindo com uma chacrete. Paulo foi o primeiro parceiro com quem ela de fato subiu ao altar. César Zago: a cerimônia foi realizada em 1996, em uma igreja evangélica, mas a união durou pouco menos de um ano. Márcio Bueno: Gretchen chegou a ficar noiva novamente em 1999, mas desistiu do casamento poucos dias antes da cerimônia. Agnaldo Cruz Rosa: pai de Gabriel, quarto filho de Gretchen. Por este casamento, ela abriu mão da carreira artística e se tornou uma dona de casa. Ela decidiu dar fim ao relacionamento ao perceber que o ex era alcoólatra e retomou o trabalho. Afonso Costa Jr: foi um relacionamento de idas e vindas. Em 1998, passaram poucos meses juntos. Mas voltaram a se aproximar ao fim do casamento da cantora com Agnaldo, e moraram juntos até 2001. Claudio Farias: foi um dos relacionamentos mais conturbados de Gretchen e os escândalos vieram à tona às vésperas da cerimônia de casamento. Igual ao epuisódio com Décio, a cantora disse ter sido agredida pelo cabeleireiro e eles se separaram. Giuliano Cezimbra: logo após se separar de Claudio, Gretchen conheceu o ex-segurança do apresentador Ratinho, em 2002, com quem teve uma filha, Giulia. Ela se casou no religioso, mas também diz ter sido agredida pelo ex. Além disso, comentou em sua biografia que "suspeitava" da sexualidade do rapaz. Toni Abia: a relação foi uma paixão relâmpago. Gretchen se empolgou com o rapaz e o chamou para morar em sua casa, em 2004. Mas ficaram menos de um ano juntos. Gutto Guiar: foi com ele que Gretchen entrou para o universo pornográfico, e atuou em alguns filmes voltados ao público adulto. Ficaram juntos por quase dois anos, e atualmente ela diz que essa foi a pior fase de sua vida. Dêmis Miranda: com ele, Gretchen adotou Valentina. A relação durou um ano e chegou ao fim por conta das traições. A cantora descobriu que o rapaz levava suas amantes para a casa em que moravam enquanto ela viajava a trabalho. Sílvio Alves: Gretchen se casou pela segunda vez, em 2010, em uma igreja evangélica, mas a união de um ano chegou ao fim quando ela descobriu que ele maltratava Giulia, sua filha, fruto do casamento com Giuliano Cezimbra. Alexandry Mangueira: Gretchen ficou com o personal trainer por poucos meses durante o ano de 2011. Chegaram a morar juntos, e a orgulhosa exibiu o rapaz com dotes invejáveis por diversas vezes em entrevistas e programas de TV. Túlio Sotto Mayor: o comerciante chegou a morar na casa de Gretchen, em Recife, mas eles ficaram juntos por apenas quatro meses, em 2012. A relação também chegou ao fim quando ela percebeu que o ex era viciado em álcool. Na sequência, ela se mudou para a Europa e logo conheceu Carlos Marques, esse o último da lista.